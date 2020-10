Quando sarà possibile viaggiare di nuovo negli Stati Uniti d'America?

Tanti sono gli Stati colpiti dal terribile Covid-19 : in Italia questa malattia ha causato nei primi mesi del 2020 migliaia di morti, altri Paesi importanti come gli Stati Uniti non sono da meno. Il virus sta correndo negli States in maniera impressionante, facendo contare tantissimi positivi (come del resto in tutto il Mondo) e vittime. Una situazione drammatica, un nemico silenzioso che sembra essersi preso la Terra in un attimo.

L’emergenza Coronavirus ha messo nell’ultimo periodo in ginocchio l’intero Pianeta, una pandemia senza precedenti che ha penalizzato non poco il movimento turistico e non solo.

Al momento, quindi, viaggiare negli Stati Uniti per svago sicuramente non si può, neanche se si è un possesso dell’ ESTA VISA , anche se l’Italia è un Paese compreso nel sistema, ma non è escluso che in un futuro prossimo le frontiere americane possano essere nuovamente riaperte.

Discorso diverso è invece quello relativo all’ingresso negli States per motivi di salute, lavoro, studio o ricongiungimento familiare. Si è infatti sbloccata la situazione legata al traffico aereo in entrata negli Stati Uniti, a patto che ci siano importanti motivazioni alla base del viaggio.

Dopo l’11 marzo 2020, data in cui Donald Trump ha emesso ordinanza di divieto di ingresso negli Stati Uniti, la normativa è lievemente cambiata, anche se permangono grosse limitazioni. Per coloro che intendono raggiungere l’oltreoceano per motivi di svago o turismo, ciò non è ancora possibile.

Per non arrivare impreparati a quel momento, è possibile richiedere un visto ESTA USA, considerando il fatto che esso ha validità di due anni e che quindi potrà essere utilizzato non appena giungerà il via libera dal governo. Questo documento, denominato ESTA è una vera e propria autorizzazione di viaggio rilasciata in forma digitale, richiesta dagli Stati Uniti per questioni di sicurezza.

Per affrontare il proprio viaggio in Usa, è importante quindi prepararsi per tempo e seguire tutti gli aggiornamenti, legati anche allo sviluppo della pandemia.