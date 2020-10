Sterilizzatore UV e sterilizzatore con sfere al quarzo: sono efficaci?

Tra i dispositivi utilizzati per il processo di sterilizzazione, possiamo annoverare lo sterilizzatore UV e lo sterilizzatore con sfere al quarzo. Tuttavia, sono sufficienti per eliminare tutti i germi, batteri e virus? Vale la pena usarli? Esiste un altro modo per sterilizzare efficacemente ?

La popolarità dei dispositivi utilizzati per la sterilizzazione è ancora in crescita. La pandemia da coronaviarus, diffusa in tutto il mondo, ha fatto si che molti proprietari di saloni di bellezza, parrucchieri e tatuaggi stanno considerando l'acquisto di nuove attrezzature appropriate. I dispositivi utilizzati fino ad oggi non sono affidabili al 100%, ad es. durante il processo di sterilizzazione degli strumenti riutilizzabili. Certo, la situazione non vale solo per l’Italia, ma anche per altri Paesi, dove infatti nel corso degli ultimi mesi, la salute e la sicurezza sono diventate la priorità più importante per molti di noi.

Nei negozi online, c'è una domanda crescente per i dispositivi che possono essere utilizzati per la sterilizzazione. I dispositivi più popolari sono lo sterilizzatore UV e lo sterilizzatore a sfera. Ad esempio, i prezzi per modelli con le sfere partono da 200-300€. Tuttavia, anche se il prezzo è inferiore, possiamo stare al sicuro? Esistono ancora autoclavi, speciali sterilizzatori a vapore, il cui costo di acquisto spesso parte da 900-1000€.

Il funzionamento di uno sterilizzatore UV e di uno sterilizzatore a sfera è sufficiente per parlare di una sterilizzazione efficace? Possiamo essere sicuri che dopo averli utilizzati avremo strumenti veramente sterili?

Sterilizzatore UV: che cos'è?

Lo sterilizzatore UV viene spesso utilizzato per la sterilizzazione. Questa apparecchiatura utilizza I raggi UV, il che significa che i microbi vengono distrutti utilizzando i raggi ultravioletti. Le onde UV hanno lunghezze diverse, tuttavia, in base ai test condotti, è stato possibile determinare a quale lunghezza sono più efficaci - 254 nm. Lo sterilizzatore UV / lampada germicida danneggia il DNA di batteri e virus.

Sfortunatamente, quando si utilizza uno sterilizzatore UV non si può parlare di sterilizzazione efficace. Qui, i raggi ultravioletti si propagano linearmente. Cosa significa? Non raggiungono tutti i luoghi in cui è possibile trovare germi. La radiazione UV uccide i microbi nell'aria e su varie superfici, ma non li penetra. In questo caso, è più una disinfezione che una sterilizzazione. Ovviamente, per conoscere la differenza, è necessario guardare a questi due processi, spesso confusi.

La disinfezione è un processo che distrugge solo le forme vegetative di microrganismi. Ciò significa che non elimina le spore batteriche, cioè i batteri che si chiudono sotto forma di bozzolo. Questi rimangono dormienti fino a quando il loro ambiente non cambia in uno più favorevole, ad esempio quando entrano nel nostro corpo. Pertanto, la disinfezione non è un processo completamente efficace ed è più spesso utilizzata per disinfettare le superfici dei servizi o gli oggetti di uso quotidiano (maniglie delle porte, pulsanti) rispetto agli strumenti di trattamento.

La sterilizzazione è la distruzione di tutte le forme viventi di microrganismi, quindi questo processo è efficace e soprattutto sicuro per il corpo umano. Gli strumenti riutilizzabili sono spesso sterilizzati. Per la sterilizzazione vengono utilizzati degli sterilizzatori (es.UV oa sfera), tuttavia per qualche tempo solo un'autoclave a vapore garantisce una sterilizzazione efficace.

Nel caso di uno sterilizzatore UV si può parlare più di disinfezione con mezzi meccanici che di sterilizzazione. Sì, tali apparecchiature funzionano, ma più per "pulire" la superficie e l'aria che per sterilizzare strumenti riutilizzabili.

Radiazione UV: è sicura?

La radiazione UV che modifica la struttura degli acidi nucleici delle forme vegetative e delle spore è completamente sicura per l'uomo? Non del tutto. Non solo, secondo le classi di sterilizzazione, dove la classe B è completamente sicura, e seguono la classe S ed N, lo sterilizzatore UV appartiene alle classi inferiori. Sempre più produttori utilizzano tecnologie per ridurre le radiazioni UV dannose per l'uomo. Purtroppo non bastano ancora. Inoltre, i prezzi degli sterilizzatori UV di fascia alta spesso superano il budget dei proprietari dei saloni di bellezza.

Affinché le radiazioni UV utilizzate nelle lampade germicide siano efficaci, vengono accese per diverse ore. Alcuni modelli funzionano per due ore, altri fino a 8 ore. È importante che l'aria, ad es. in un salone di bellezza, tra i trattamenti possono essere disinfettati entro 15-20 minuti. Tuttavia, questo non è ancora sufficiente per garantire la piena efficacia e sicurezza.

Dove trattiamo solitamente i raggi UV? Di solito sono:

ospedali (ad es. Studi medici, sale operatorie e pazienti),

farmacie,

laboratori,

altre strutture mediche.

Dobbiamo ricordare che tali dispositivi dovrebbero essere trattati come un supplemento alla sterilizzazione (metodo complementare).

Perché uno sterilizzatore UV non è uno sterilizzatore?

Lo sterilizzatore UV è un'apparecchiatura che non dovrebbe essere chiamata sterilizzatrice perché non si può parlare di sterilizzazione completa. È certamente un metodo più economico per trattare virus, funghi e altri germi. Sfortunatamente, non protegge il corpo umano da minacce, come irritazioni della pelle o, in casi estremi, tumori della pelle. A lungo termine, questa è quindi un'alternativa inefficace perché:

non offre la sterilizzazione completa,

non rimuove le forme di spore dei batteri,

deve funzionare a lungo (fino a 8 ore),

non è completamente sicuro per gli esseri umani.

Sterilizzatore a sfera: che cos'è?

Oltre allo sterilizzatore UV, anche lo sterilizzatore a sfera è più comunemente usato. Il dispositivo può essere trovato in molti saloni di bellezza, parrucchieri o studi di tatuaggi. Funziona riscaldando piccole sfere di metallo al suo interno a una temperatura di circa 240 gradi Celsius, in modo da poter sterilizzare gli strumenti riutilizzabili al suo interno. Purtroppo, come si è scoperto nel tempo, come nel caso della sterilizzatrice UV, anche con questo metodo la sterilizzazione non è efficace.

Lo sterilizzatore a sfere al quarzo è efficace?

Nonostante siano state fatte molte ricerche sull' "efficienza" dello sterilizzatore a sfere, è ancora tuttora utilizzato. Un interessante rapporto apparso negli anni '80 dalla FDA (Food and Drug Administration) che si occupa della regolamentazione e supervisione delle vendite, tra gli altri, di farmaci e dispositivi medici negli Stati Uniti, ha pubblicato dei risultati che dimostrano che:

- la sterilizzazione con uno sterilizzatore a sfere non può essere definita una completa sterilizzazione,

- il dispositivo può presentare un rischio di varie malattie e lesioni ai pazienti.

Il rapporto non è passato inosservato in altri paesi. Sfortunatamente, nonostante ciò, nel Regno Unito è ancora possibile vedere uno sterilizzatore a sfera in uso, indipendentemente dal fatto che, più di 30 anni fa, gli effetti dannosi di questi dispositivi siano stati dimostrati.

Nel caso di uno sterilizzatore a sfera, gli strumenti non sono completamente inseriti - alcune parti rimangono sporgenti. Quindi, quando si parla di "sterilizzazione" utilizzando uno sterilizzatore a sfera, la disinfezione è un termine più preciso. Molti specialisti ritengono che un tale dispositivo non dovrebbe essere affatto definito sterilizzatore. Inoltre, non possiamo controllare l'andamento della "sterilizzazione", come nel caso delle autoclavi a vapore.

E' possibile controllare il processo di sterilizzazione in qualsiasi momento utilizzando strisce reattive poste nell'autoclave a vapore, insieme agli strumenti riutilizzabili sterilizzati. Bisogna ricordare di consegnare i risultati del test al laboratorio entro 24 ore dalla sterilizzazione. Questo è solo uno dei tanti vantaggi delle autoclavi a vapore, considerati i migliori dispositivi per la sterilizzazione grazie alla piena sicurezza e all'elevata efficienza.

Metodi di sterilizzazione comprovati - autoclave

Se la sterilizzazione utilizzando uno "sterilizzatore" UV e sfere è inefficace e influisce sulla nostra salute e sicurezza, come eseguire una sterilizzazione completa ed efficace? La risposta è semplice: utilizzando un'autoclave, uno sterilizzatore a vapore. Perché?

- esegue efficacemente la completa sterilizzazione,

- è completamente sicuro per l'uomo,

- offre un tempo di funzionamento molto più veloce (fino a diversi minuti),

- ha la più alta classe di sicurezza B (secondo le classi di sterilizzazione),

- possiede un certificato europeo che lo classifica come dispositivo medico,

- è conforme alla normativa EN13060: 2004 e la Dichiarazione di conformità 97/23 / CEE - richiesta per dispositivi che utilizzano alta pressione,

- viene utilizzato in ospedali, ambulatori, studi dentistici - dove la sterilizzazione deve essere completamente affidabile.

L'utilizzo di un'autoclave consente la rimozione di forme di spore di virus e batteri, il che garantisce la massima efficienza del processo di sterilizzazione. Non rimane un singolo microrganismo sulla superficie degli strumenti dopo la rimozione dall'autoclave. Tale attrezzatura è sterile (perfettamente pulita e priva di germi) e pronta per il riutilizzo.

L'autoclave è costruita in modo tale che all'interno della sua camera agiscano alta pressione e temperatura, favorendo un'efficace sterilizzazione. A ciò si aggiunge la condensazione del vapore acqueo, responsabile della completa distruzione di microbi pericolosi. In altre parole, l'autoclave uccide microrganismi, virus e altre forme di spore con alta pressione e vapore.

Vale la pena sapere che la sterilizzazione in autoclave è l'unico modo efficace che garantisce l'effettiva sterilità degli strumenti. Se non viene usata (quando non usiamo l'autoclave), siamo esposti a infezioni da HIV, epatite, papilloma o micosi. Pertanto, la sterilizzazione di tutti gli strumenti riutilizzabili dovrebbe avvenire solo utilizzando un'autoclave, uno sterilizzatore a vapore.

Ecco perché invece di uno sterilizzatore UV oa sfera vale la pena scegliere metodi collaudati, ad es. Autoclavi - dispositivi di sterilizzazione medica. Questi non solo occupano poco spazio (a seconda della capacità espressa in litri), sono veloci (il tempo di sterilizzazione è di circa 5 minuti), ma soprattutto sono efficaci. Il crescente interesse per questo tipo di apparecchiature ha fatto sì che ora le autoclavi possano essere acquistate a prezzi ragionevoli.