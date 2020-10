Costa (Azione): "In alcune aree è un disastro che si presenta peggiore dell’alluvione del 1994"

"La situazione che si presenta in molti comuni della provincia di Cuneo è terribile. Danni enormi ad attività private, vie di comunicazione, immobili. Sono stato a Ceva per un sopralluogo e mi sono reso conto di persona dei danni. Dovremo essere vicini a cittadini e amministratori che in una fase già difficile si trovano a fronteggiare questo disastro che in alcune aree si presenta peggiore dell’alluvione del 1994.

Un ringraziamento a tutti i volontari che si stanno prodigando e una preghiera perché le persone disperse vengano al più presto ritrovate sane e salve".

Sono parole dell'on. Enrico Costa, esponente di "Azione", il nuovo soggetto politico che ha come leader nazionale Carlo Calenda.