A Barge è tutto pronto per l’edizione 2020 dell’Ottobrata: nel pomeriggio il taglio del nastro della kermesse (VIDEO)

A Barge è tutto pronto per l’edizione 2020 dell’Ottobrata.

La kermesse, ridotta ad una tre giorni per via delle limitazioni anti-Covid, prenderà il via questa sera, aprendo il tradizionale appuntamento con la rassegna eno-gastronomica “Ottobrata”, realizzata a cura dell’Associazione turistica Pro loco Barge, dell’Aica, Associazione imprenditori commercianti e artigiani di Barge e del Comune di Barge.

Particolarmente fitto e oltremodo vario, anche quest’anno, il calendario di eventi in programma.

IL PROGRAMMA­

Sabato 3 ottobre

O re 16: inaugurazione della rassegna, in piazza Garibaldi, con la partecipazione della Comunità Slow Food - Mirafood per la valorizzazione del quartiere Mirafiori Sud di Torino, che presenterà Il Tronchetto di Caterina, un dolce che in seguito ad un concorso ne è diventato il simbolo e che utilizza la Mela Grigia di Torriana, celebre Presidio Slow Food bargese.

In contemporanea si avrà l’apertura di “Made in Barge”, sotto l’ala mercatale, “Re di Cioccolato”, in piazza Garibaldi e “Street Food”, in piazza della Madonna.

L’Aica allestirà inoltre lungo le vie del paese cinque punti riguardanti il momento storico in cui i bargesi migravano verso la Francia e l’Argentina con foto, scenografie e vetrine a tema.

Il tutto si ripeterà anche nella giornata di domenica 4 ottobre.

Ore 17:30: presso l’ex officina ferroviaria inaugurazione della mostra degli artisti finalisti del concorso internazionale d'arte contemporanea “Air Land 3.0- Inside Land” a cura dell’Associazione di Torino “Quasi Quadro”. La mostra sarà aperta con ingresso gratuito fino al 18 ottobre, visitabile previa prenotazione chiamando il numero 347.6391091 o scrivendo all’indirizzo e-mail volver.barge@gmail.com.

Seguirà, sempre presso l’ex officina ferroviaria, nell’ambito del Festival dei Diritti, alle ore 18.30 l'incontro con Giorgio Vacchiano (Università Statale di Milano) sul tema “I diritti del bosco” in dialogo con Lucio Vaira (Walden Srl).

Subito dopo, alle 20, rinfresco offerto con prodotti del territorio.

A concludere la serata, dalle 21, l’intervento musicale Folk Argentango a cura del Duo Acosta - Troncozo: un viaggio tra i ritmi e le melodie della tradizione argentina, dal tango alla cosiddetta musica folklorica delle regioni interne dell’Argentina, fino alla musica andina con Lautaro Acosta (violino) e Martin Troncozo (chitarra).

Domenica 4 ottobre

Presso l’ex officina ferroviaria, alle 17, “VOLVER@Barge”, presentazione del progetto di ricerca sulle migrazioni dei bargesi nel mondo, in collaborazione con Museo sulle migrazioni di Frossasco, Mu.MA- Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni di Genova con l’intervento del Direttore Pierangelo Campodonico, Politecnico di Torino, l’Istoreto, Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea “Giorgio Agosti” di Torino e l'Istituto storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo.

In tale occasione, vi sarà un collegamento fra la comunità locale e quella piemontese argentina e in presenza con la delegazione francese di Annonay. La proiezione della video intervista, introdotta da Federico Marzinot, all’artista argentino di origini bargesi Carlos Carlè sarà lo spunto per la presentazione della Mostra che sarà a lui dedicata a cura di Cristina Sissa.

Seguirà, alle 18, la presentazione del libro “Sacco e Vanzetti. Innocenti (Claudiana editrice) di Lorenzo Tibaldo, con video e musiche originali di Paolo Mosele. Sarà presente l’autore.

Subito dopo, alle 19, Tavola rotonda sulle migrazioni piemontesi coordinata da Carlotta Colombatto del Museo sulle migrazioni di Frossasco, con la partecipazione Giancarlo Libert e di Giorgio Di Francesco.

A concludere la serata, dalle ore 20, presso l’ex officina ferroviaria rinfresco offerto con prodotti del territorio.

Lunedì 5 ottobre

Dalle 8 alle 13: fiera commerciale.

LA MOSTRA “AIR LAND”

Protagoniste di questa Mostra collettiva sono le opere degli artisti finalisti Giacomo Infantino, Angela Viola, Lika Floens, Ana Leal, Federica Zianni, Veronica Azzinari, Paolo Basso, Collettivo 00 (Silvia Scandola, Roberto Nero Andrea Filippucci, Federico Marchetti, Giulia Pensa), Adi Oz-Ari, Maria Grazia Carriero, Gianluca Cosmacini, Chiara Ferrin, selezionati tra oltre 100 partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Il tema scelto per quest'anno è “Inside Land”. Se nelle precedenti edizioni l'attenzione risiedeva in alta quota, nel vuoto sotto e sopra di noi, sugli spostamenti e sui mille passaggi che si affrontano nella vita come nell'arte, questa volta l'accento cade sull'aspetto più profondo, più intimo che permea l'essenza di ogni essere.

In questo periodo più che mai ci si rende conto che è spesso è necessario spostare su quello che sta al di là della superficie. La materia rigenera se stessa in un incessabile arazzo di fibre e come un mosaico, compone la sua esistenza attraverso infiniti tasselli di cellule.

Nell'oscurità che avvolge i nostri tessuti più interni si cela il nucleo che dà origine alle più profonde intuizioni, figlie di un lento intreccio e consumate dalla frenesia del tempo.

Comporranno la giuria: Alessandro Berti, archeologo, Chen Ming, esperto interculturale e presidente dell’associazione ANGI Torino, Piera Comba, sindaca del Comune di Barge, Federica Maria Giallombardo, critica d'arte, ricercatrice e giornalista (Artribune), Mai Lang, artista visivo, Mattia Lapperier, storico dell'arte, critico e curatore, Lui Medina, artista visiva, Quasi Quadro, associazione culturale.

Air Land 3.0 è stato realizzato anche grazie al contributo dell'Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese ANGI Torino e grazie alla Fondazione CRC nell'ambito del progetto Volver.