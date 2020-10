Giulia Battaglia si laurea in Economia Aziendale e presenta “L’analisi di bilancio per indici: il caso Dino Bikes Spa”

Sport e studio fanno bene alla mente e sono un connubio perfetto per raggiungere risultati importanti.

Giulia ha frequentato le superiori all’istituto Bonelli di Cuneo, scegliendo il percorso in Relazioni Internazionali e Marketing. Nel 2017 la prima grande soddisfazione: il Master dei Talenti della Fondazione CRT la premia dandole la possibilità di trascorrere 3 mesi a Madrid, dove studia e approfondisce la lingua spagnola e lavora in un ufficio di contabilità.

Terminata l’esperienza spagnola, Giulia si iscrive all’Università degli studi di Torino e, il 21 settembre, si laurea in Economia Aziendale, percorso Professioni Contabili, presentando come relazione di laurea “L’analisi di bilancio per indici: il caso Dino Bikes Spa”.

Tra le sue passioni sportive emerge la pallavolo, dove per 2 anni vince il campionato CSI provinciale con la squadra femminile di Borgo san Dalmazzo nelle categorie U18 (2014) e U21 (2015).

«Grazie alla mia mamma Loredana per esserci stata sempre, per avermi resa la fantastica donna che sono oggi, per essere sempre stata un esempio da seguire e per avermi sempre appoggiata e incoraggiata in ogni mia decisione. A te devo tutto, spero di poterti sempre rendere orgogliosa. Grazie alla mia famiglia per il supporto e per l’affetto dimostrato in ogni occasione.

Grazie alla mia seconda famiglia, ovvero tutti i miei amici, per tutto quel che c’è stato in questi anni. Ad altri mille avvenimenti importanti sempre assieme, sempre uniti come una vera famiglia.

Grazie anche a te, Riccardo, per insegnarmi ogni giorno ad essere la versione migliore di me stessa e a non arrendermi mai davanti alle difficoltà. Grazie davvero di cuore a tutti, a tutte le persone che in qualche modo hanno contribuito alla mia crescita personale e non solo.

Sono estremamente grata a tutte le occasioni che la vita mi ha dato finora, sperando di poter continuare ad imparare da ogni cosa mi si presenti davanti, per uscirne sempre migliore di prima» queste le parole di Giulia riportate sul suo post Facebook del 29 settembre!