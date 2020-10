Calcio Serie D: Negli anticipi vince il Bra! Sconfitte per Fossano e Saluzzo

Negli anticipi della 2^ giornata di Serie D (gir. A) il Bra supera la Caronnese 1-0 e si isola in testa alla classifica, in attesa delle altre partite ancora da disputare. Il gol pesante, anzi pesantissimo, lo realizza Daqoune al 58° su assist di Bongiovanni. Ancora a secco il Saluzzo, superato in casa da un’ottima Folgore Caratese.

La squadra lombarda è passata in vantaggio già al 7° minuto grazie alla rete messa a segno da Valagussa. Ospiti che trovano il raddoppio al 40° con la conclusione precisa di Macri. Al 65° per padroni di casa piove sul bagnato, visto che il Saluzzo resta in dieci uomini per l’espulsione di Supertino.

Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di Boschetto al 79° trova la forza per riaprire il match grazie al gol di Carli. Il Saluzzo ci prova fino alla fine, ma il risultato non cambia. Perde anche il Fossano in casa della Castellanzese. Eppure per la squadra di Viassi il pomeriggio era iniziato bene con il vantaggio realizzato da Di Salvatore al 18° del primo tempo.

Nella ripresa la gara cambia volto e nel giro di un quarto d’ora la Castellanzese realizza tre marcature con Mecca (54°), Chessa (60°) e Bigotto (70°). Ecco i risultati delle gare di oggi e la classifica aggiornata:

Gli anticipi della 2^ Giornata – Serie D Gir. A

BRA CARONNESE 1-0 BORGOSESIA IMPERIA 2-0 CASTELLANZESE FOSSANO 3-1 GOZZANO VADO 4-1 DERTHONA SESTRI LEVANTE 2-1 SALUZZO F. CARATESE 1-2

La classifica

BRA 6 BORGOSESIA 4 FOLGORE CARATESE 4 CASTELLANZESE 4 CARONNESE 3 DERTHONA 3 SESTRI LEVANTE 3 GOZZANO * 3 PONT DONNAZ H.A.* 3 FOSSANO 3 ARCONATESE * 1 LEGNANO* 1 VADO 1 CASALE ** 0 LAVAGNESE ** 0 VARESE * 0 CHIERI * 0 SALUZZO 0 IMPERIA 0 SANREMESE ** -2

*una gara in meno - **due gare in meno