Volley Femminile - Lpm Bam Mondovì: Prosegue la campagna “IO SOSTENGO LPM” tra sconti e gadget. Ai sottoscrittori in omaggio anche l’abbonamento a LVF-TV

La chiusura dei palazzetti non sta aiutando di certo i club sportivi, costretti a rinunciare a una importante fetta di introiti. Il periodo continua a essere delicato e per molte realtà i fondi a disposizione scarseggiano. Alcune società, tuttavia, si sono ingegnate attivando iniziative al fine di raccogliere fondi e consolidare sempre di più un programma di fidelizzazione tra appassionati e società. E’ l’esempio della Lpm Bam Mondovì, che ha lanciato la campagna “IO SOSTENGO LPM”. Di seguito il comunicato apparso sul sito della società presieduta da Alessandra Fissolo:

In attesa che le linee guida permettano la presenza del pubblico in occasione delle gare casalinghe della LPM BAM Mondovì, la società monregalese desidera comunicare altre iniziative legate alla raccolta fondi “IO SOSTENGO LPM”. Innanzitutto la presidente Alessandra Fissolo ci tiene a dire grazie a chi ha già voluto dare il proprio contributo: “A nome mio personale e di tutto il Direttivo della Lpm pallavolo Mondovì, desidero ringraziare tutti coloro che hanno voluto sostenere la nostra realtà sportiva, aderendo all’iniziativa #iostostengoLPM. E’ davvero importante sapere di avere tante persone così vicine, è un’energia positiva che ci permette di proseguire con l’organizzazione delle partite e delle attività legate anche al giovanile ed al settore promozionale del minivolley. Ringrazio inoltre chi vorrà sostenerci in futuro, per consentirci di mantenere viva la nostra passione.”

I sostenitori che aderiranno alla raccolta fondi saranno invitati alle partite casalinghe della Lpm Bam Mondovì, in base a quanto sarà previsto dalle normative (con le modalità che verranno comunicate in seguito, in base ai nuovi protocolli). Sarà inoltre omaggiata loro la mascherina ufficiale loggata Lpm pallavolo Mondovì. Grazie a numerose sinergie, con la card #iosostengoLPM sarà inoltre possibile usufruire di promozioni e sconti con i partner convenzionati.



Per garantire inoltre ai sostenitori la possibilità di seguire le nostre pumine, sarà omaggiato l’abbonamento annuale alla LVF TV, la web tv della Lega Pallavolo Femminile Serie A, sia per la Serie A2 che per la Serie A1: una “scorpacciata” di volley, per chi vorrà sostenere l’LPM BAM Mondovì! La quota per coltivare il sogno rossoblu è di 150,00 €.



Chi vorrà quindi sostenere la società monregalese potrà farlo tramite bonifico bancario o tramite Satispay. Agli interessati sarà poi comunicata la data in cui poter effettuare il ritiro. La tessera e la mascherina ufficiale saranno disponibili presso l’edicola Cartolibreria Calandri (Corso Europa, 20c), che ringraziamo per la collaborazione; chi abita fuori Mondovì, e ne farà richiesta, potrà ricevere il tutto comodamente a domicilio.