I prodotti del Roero raccontati negli scatti di Ivano Piva: al via "Outside-Inside" a Monticello d'Alba

“Scegliere tra la frutta e la verdura per trovare un soggetto da fotografare, sceglierlo non tanto come modello di perfezione ma semplicemente per il suo colore e le sue forme e avvicinarsi… avvicinarsi così tanto che l’occhio non vede più l’oggetto che aveva scelto ma una nuova forma, una dimensione diversa” e prosegue “io scatto per intuito, dove non arrivo a vedere, scatto per il contenuto”.

I prodotti del Roero (tartufi, fragole, nocciole, uva, asparagi, porri, ciliegie, pesche, pere, albicocca, acini d'uva) ingranditi con un minuziosa cura del dettaglio per rimandare a nuove visioni e nuove storie da inventare e raccontati attraverso immagini di forte impatto emotivo nella mostra fotografica "Ouside-Inside" di Ivano Piva.

Dal 3 ottobre all’8 dicembre presso il Castello medievale di Monticello d'Alba dal 1372 proprietà della famiglia Roero sarà visitabile l'esposizione di fotografie di Ivano Piva. La mostra svela l’anima del Roero dove il paesaggio è un susseguirsi di colline e pianori, con vitigni, boschi e frutteti che concorrono alla peculiare biodiversità di questo antico territorio. E lo fa, grazie ad Aimone ed Elisa Roero di Monticello e al fondamentale supporto dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.

Il percorso avrà inizio all’esterno del Castello con la narrazione del sito Unesco grazie alle immagini di Enzo Massa che introdurranno il visitatore all’ingresso del Castello alla scoperta della natura del Roero» RobeRto CeRRato, direttore dell’Associazione. Chiude il percorso espositivo uno slide show che raccoglie tutta la produzione di Piva a sottolineare tecnologicamente il parallelismo non solo tra l’In e l’Outside, ma anche il connubio tra linguaggi diversi dall’antico splendore della location al contemporaneo di un’idea artistica.

Curata da Carla Testore, la mostra Outside-Inside sarà affiancata da un programma di eventi collaterali con visite guidate e conversazioni a tavola con i protagonisti dell’arte, della cultura e del territorio, musica, teatro e laboratori per bambini. Inoltre, nel parco del Castello, sarà allestita un’esposizione collaterale con le più belle immagini dei paesaggi vitivinicoli dell'area Unesco a cura dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.

La mostra è inserita nel calendario degli eventi della Fiera Internazionale del Tartufo d’Alba, che è patrocinatore con il Comune di Monticello d’Alba, l'Associazione Valorizzazione del Roero, il Consorzio Tutela Roero, l'ATL Langhe Monferrato Roero. L'evento è ideato da Elisa Roero di Monticello, ambasciatrice per la Valorizzazione del Roero.

Ivano Piva, nato a Torino, dopo diverse esperienze lavorative tra Milano e New York, torna nella sua città natale dove insegna tecniche di ripresa all’Istituto Europeo di Design e si occupa di fotografia artistica e commerciale.

"Il Castello di Monticello d’Alba è da sempre uno dei punti di riferimento del territorio Patrimonio dell’Umanità. L’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato è lieta di dare il suo contributo per la realizzazione e la promozione di questo mostra meravigliosa di lvano Piva - dichiara la curatrice della mostra, Carla Testore, - che attraverso i suoi scatti, racconta con una nuova prospettiva i prodotti del Roero"

Ingresso libero alla mostra "Outside-Inside" dentro la Natura del Roero. Visita guidata al Castello (7 euro) nei giorni: sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19 lunedì; martedì, giovedì e venerdì su prenotazione WhatsApp al numero 347.4437144

Informazioni: info@roerodimonticello.it 347. 4437144

Eventi collaterali della mostra

Domenica 4 ottobre ore 11.30

"Buongiorno con"

Ivano Piva e Carla Testore

Una visita speciale accompagnati dal fotografo e dalla curatrice di Outside-Inside per scoprire la genesi della mostra

ore 11.30 conversazione e visita alla mostra. Ore 12.30 pranzo Outside-Inside

Domenica 11 ottobre ore 12.30

"Buongiorno con"

Il Testamento dell’Ortolano

Un monologo teatrale con Massimo Barbero tratto da un racconto di Antonio Catalano, regia di Patrizia Camatel. In collaborazione con Teatro degli Acerbi.

Ore 12.30 pranzo Outside-Inside. Ore 14 visita alla mostra. Ore 15 spettacolo nel cortile del Castello (in caso di maltempo l’evento sarà rinviato)

Domenica 18 ottobre ore 11.30

"Buongiorno con"

Valerio Berruti

Una conversazione con l’artista che ha realizzato l’opera monumentale Frammenti per ricoprire il muro di contenimento sottostante al Castello di Monticello con circa 100 bassorilievi. Ore 11.30 visita alla mostra

Ore 12.15 conversazione e visita all’opera Frammenti. Ore 13 pranzo Outside-Inside

Con il patrocinio e il sostegno di

Castello Roero di Monticello

Domenica 25 ottobre ore 11.30

"Buongiorno con"

Maurizio Francesconi e Alessandro Martini

Una conversazione con gli autori di 111 Luoghi di Langhe, Roero e Monferrato che devi proprio scoprire, la guida insolita del Piemonte che, oltre all’eccellenza culinaria e agli antichi borghi, nasconde 111 storie e personaggi unici al mondo. ore 11.30 Visita alla mostra ore 12.30. Conversazione e pranzo Outside-Inside

Domenica 8 novembre ore 11.30

"Buongiorno con"

Jessica Carroll

Una conversazione con l’Artista che sarà protagonista nel 2021 del progetto di arte pubblica Monticello d’Arte, lasciando la grande opera Senso di Direzione al paese. Ore 11.30 visita alla mostra. Ore 12.30 conversazione e pranzo Outside-Inside. Dalle 10 alle 18 mercatino dei produttori di miele del Roero.

Domenica 15 novembre ore 11.30

"Buongiorno con"

Enzo Massa

Una visita speciale alla mostra collaterale I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato nel parco del Castello con l’autore delle fotografie. A tutti i partecipanti verrà donata una copia del libro Il paesaggio del vino di Langhe-Roero e Monferrato.

Ore 11.30 visita alla mostra Outside-Inside. Ore 12.15 visita alla mostra collaterale. Alle 13 pranzo Outside-Inside

Sabato 21 novembre ore 18

Concerto con

Sang Eun Kim ed Elena Piva

La voce del soprano Sang Eun Kim e l’arpa di Elena Piva per Grandjany, Verdi, Puccini, Debussy, Morricone, Menken, David/Hoffman/Livingston. In collaborazione con Alba Music Festival alle ore 18 il concerto nel Castello e la visita alla mostra. Ingresso gratuito su prenotazione.

Domenica 29 novembre ore 11.30

"Buongiorno con"

Carla Testore e Ivano Piva

Una visita speciale accompagnati dalla curatrice e dal fotografo di Outside-Inside per scoprire la genesi della mostra. Alle ore 12.30 conversazione e pranzo Outside-Inside.

Domenica 6 dicembre ore 11.30

"Buongiorno con"

Roberto Cerrato

Una conversazione con il direttore dell’Associazione per il patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli, per raccontare il percorso della candidatura di Langhe, Roero e Monferrato a sito Unesco, patrimonio dell’Umanità. Ore 11.30 visita alla mostra. Ore 12.30 conversazione e pranzo Outside-Inside

Domenica 11, 18 e 25 ottobre / 8, 15, 22 e 29 novembre alle ore 15

"Alla corte del Re Tartufo"

Laboratorio d’arte per bambini a cura dell’Associazione Culturale L‘Albero Inverso. Partendo dalle fotografie della mostra i bambini potranno creare il loro progetto Outside-Inside. Ore 15 laboratorio nel parco con prenotazione obbligatoria (7 euro a bambino).

Dal 3 ottobre all’8 dicembre

I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte:

Langhe - Roero e Monferrato

Mostra nel parco del Castello Roero di Monticello. Le sei componenti del Sito Unesco raccontate nelle fotografie di Enzo Massa. Ingresso libero

Tutti gli appuntamenti «Buongiorno con» sono su prenotazione e riservati ad un massimo di 30 persone. La conversazione successiva alla visita e il pranzo si svolgono nel ristorante Conti Roero, ai piedi del Castello. Il menù del pranzo Outside-Inside è a base di prodotti del territorio con l’utilizzo di alcuni ingredienti oggetto della mostra. Costo 25 euro a persona. Le prenotazioni devono pervenire entro il mercoledì precedente la data dell’incontro. All’interno del Castello, durante le visite e gli incontri si raccomandano l’uso della mascherina e l’attenzione alle regole di distanziamento fisico.

Prenotazioni: telefonare o inviare messaggio su WhatsApp al numero 347. 4437144. Informazioni: Castello di Monticello d’Alba www.roerodimonticello.it