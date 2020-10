Volley A1/F: Il Programma della 3^ giornata...La Bosca San Bernardo Cuneo di scena a Perugia

Terzo atto della Regular Season di A1 Femminile. Tra oggi e domani torna il Campionato con importanti sfide al vertice, come quella in programma questa sera (ore 20:30) tra Imoco Conegliano e Savino del Bene Scandicci. L'anticipo sarà visibile in diretta sul canale televisivo di RaiSport+hd. Le altre gare, invece, potranno essere seguite in diretta streaming sul canale LVFTV, ma solo per gli abbonati.

Grande interesse per rivedere all'opera la Bosca San Bernardo Cuneo, che viaggia a punteggio pieno con due vittorie su due. Le "Gatte" di coach Pistola domani (ore 17) renderanno visita alla Bartoccini Perugia per un match che appare già come un "testacoda". Le Umbre, infatti, sono ancora ferme a zero punti in classifica. Nelle prime due uscite stagionali la squadra di Fabio Bovari ha subito una brutta sconfitta casalinga a opera del Chieri (0-3), per poi perdere anche nel secondo impegno di campionato in casa di Scandicci (3-1).

Insomma, un primo esame importante per il Cuneo, che ha tutte le intenzioni di proseguire la sua scia di risultati positivi. Rinviata al 20 ottobre, infine, la gara tra Saugella Monza e Bisonte Firenze. Ecco il quadro completo della terza giornata e la classifica attuale:

Le gare della 3^ Giornata - 4/10/2020 ore 17

Imoco Conegliano - Savino del Bene Scandicci 3/10/2020 ore 20:30

Unet E-Work Busto Arsizio - Delta Despar Trentino

Saugella Monza - Il Bisonte Firenze 20/10/2020 ore 20:30

Reale Mutua F. Chieri - Igor Novara ore 18:30

Zanetti Bergamo - Vbc E'più Casalmaggiore

Bartoccini Perugia - Bosca San Bernardo Cuneo

RIPOSA: Banca Valsabbina M. Brescia

LA CLASSIFICA

1 Imoco Volley Conegliano 6 2 Delta Despar Trentino 6 3 Bosca San Bernardo Cuneo 6 4 Savino del Bene Scandicci 5 5 Igor Gorgonzola Novara * 3 6 Reale Mutua F. Chieri * 3 7 Saugella Monza 3 8 Il Bisonte Firenze 2 9 Banca Valsabbina Brescia 1 10 Zanetti Bergamo 1 11 Vbc E’Più Casalmaggiore 0 12 Bartoccini F. Perugia 0 13 Unet E-Work Busto Arsizio 0

*Una partita in meno