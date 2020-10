Alba, Maria Franca Ferrero e il presidente Salomone hanno premiato gli anziani del gruppo (FOTO)

Costretta dalle limitazioni anti-Covid a slittare di alcuni mesi rispetto alla sua tradizione ricorrenza estiva e organizzata in diversi momenti distinti presso le altrettanti sedi del gruppo nel mondo – invece che con un’unica cerimonia ad Alba –, la tradizionale premiazione degli anziani Ferrero si è conclusa nei giorni scorsi anche presso la sede langarola della multinazionale dolciaria.



Venerdì 2 ottobre presso la Fondazione Ferrero si è tenuto il momento riservato agli anziani già approdati alla meritata pensione, arricchito dalla presenza della signora Maria Franca Ferrero, presidente della Fondazione Ferrero, che non è voluta mancare a un appuntamento che segna in modo significativo il legame dei dipendenti col gruppo.



Un tema ribadito anche da Bartolomeo Salomone, presidente di Ferrero Spa e direttore generale della Fondazione Ferrero: “Nonostante le rigide misure di sicurezza a cui ci siamo dovuto attenere, non abbiamo voluto rinunciare a questo momento di premiazione, che è un tassello molto importante e particolarmente sentito dai dipendenti Ferrero e da tutto il Gruppo”.



Nelle foto di Bruno Murialdo e Silvia Muratore la premiazione per i trent’anni di anzianità in Soremartec del dottor Mauro Fontana, insieme ad altri premiati.