Cirio: "Martedì porterò prima stima dei danni al ministro Lamorgese"

"E' finito il tempo di mettere toppe e tamponi, è arrivata l'ora di interventi strutturali che risolvano le situazioni una volta per tutte".



A parlare, ripreso dall’agenzia Ansa, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che in queste sta visitando alcune delle località della Granda più colpite dall’alluvione che ha messo in ginocchio le valli Tanaro, Mongia e Vermenagna.



"Martedì porterò al ministro Lamorgese, al Viminale, una prima stima complessiva dei danni in Piemonte e, soprattutto, parlerò della necessità di una regia istituzionale che risolva i problemi", ha aggiunto il governatore.