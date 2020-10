Busca: al Cinema Lux riparte la rassegna "Schermi d'autore"

Il Cinema Lux, dopo i drammatici mesi segnati dal lockdown, che hanno decretato la chiusura ad inizio marzo, ha riaperto al suo pubblico lo scorso 12 settembre; con l’arrivo dell’autunno torna in sala anche la consueta rassegna d’essai, otto titoli in doppia serata nelle giornate del giovedì e del venerdì. La prima rassegna stagionale si aprirà ufficialmente giovedì 8 e venerdì 9 ottobre prossimi, con “Parasite”, la premiatissima opera (quattro Oscar) del cineasta coreano Bong Joon-Ho; la pellicola racconta le vicende di Ki Woo, proveniente da una famiglia povera e, tuttavia, molto unita.

Quando un suo amico gli propone di sostituirlo come tutore del figlio di un ricco magnate, l’opportunità che si prospetta è davvero preziosa, da non farsi assolutamente sfuggire…Secondo appuntamento, giovedì 15 e venerdì 16 ottobre prossimi, con la dissacrante commedia, tra l’ironia e la satira più feroce, del regista palestinese Elia Suleiman, "Il paradiso probabilmente”: Elia lascia la sua Palestina in cerca di una nuova casa. Tuttavia, ovunque vada nel mondo, qualcosa gli ricorda sempre il suo paese nativo, dalla polizia ai controlli alle frontiere, fino al razzismo dilagante…presentato in Concorso a Cannes è stato insignito del Premio Speciale della Giuria.

La settimana successiva, giovedì 22 e venerdì 23 ottobre, in programma l'ultimo lavoro dell’immortale Clint Eastwood “Richard Jewell" con Sam Rockwell, Kathy Bates e Olivia Wilde: durante le Olimpiadi del 1996 ad Atlanta, la guardia di sicurezza Richard Jewell scopre una bomba al Centennial Park. Dapprima celebrato come un eroe, durante le indagini diventa gradualmente il principale sospettato… Quarto appuntamento con il misterioso "Burning", giovedì 29 e venerdì 30 ottobre prossimi: quando Jongsu, un aspirante scrittore, incontra Haemi, un'amica d'infanzia, si innamora di lei. La ragazza, però, parte per un lungo viaggio e ritorna con un nuovo fidanzato, tanto ricco quanto misterioso, che confessa di avere una strana passione…film presentato a Cannes e diretto dal coreano Lee Chang-Dong, Burning percorre i sentieri dell’imprevedibile e della sorpresa. Giro di boa giovedì 5 e venerdì 6 novembre con “Sorry we missed you” dell’apprezzato regista britannico Ken Loach: Ricky e Abby lavorano sodo per mantenere i loro due figli, tuttavia non guadagnano abbastanza per assicurare alla famiglia una vita dignitosa. Decidono quindi di aprire un'attività indipendente, tutta loro. Sarà la soluzione ai loro problemi? Presentato a Cannes, la pellicola affronta con la consueta sincerità temi del sociale di stringente attualità. Seguirà l’ultima fatica del regista bolognese Giorgio Diritti, giovedì 12 e venerdì 13 novembre, “Volevo nascondermi": il film racconta la vita dell’artista Ligabue, che sin da bambino trova nella pittura il suo riscatto al senso di solitudine ed emarginazione. Premiato a Berlino con un monumentale Elio Germano a febbraio 2020. Settimo appuntamento, giovedì 26 e venerdì 27 novembre, con "Ema" del cineasta cileno Pablo Larraìn: Ema è una giovane ballerina sposata con il coreografo della sua compagnia, Gaston.

Lui è sterile e assieme decidono di adottare un bambino di 6 anni. Una serie di scomposte reazioni rimetteranno però tutto in discussione…film presentato a Venezia che fece molto discutere critica e pubblico per tematiche e scelte registiche. Tra i protagonisti Gael Garcia Bernal. Chiuderà il ciclo autunnale la regista saudita Haifaa al-Mansour con “La candidata ideale", giovedì 26 e venerdì 27 novembre: Maryam è giovane e ambiziosa e lavora come medico presso una piccola clinica in Arabia Saudita. Nonostante le sue qualifiche, ogni giorno deve guadagnarsi il rispetto dei suoi colleghi uomini e l'accettazione da parte dei suoi pazienti… Il Cinema Lux ha riaperto osservando con attenzione il protocollo anti-CoViD con obbligo di mascherina e distanziamento di un metro in fase dinamica (ingresso, uscita, biglietteria e zona bar - non richiesta durante la proiezione), obbligo di rilevazione temperatura all’ingresso, igienizzazione delle mani, disposizione in sala per nucleo famigliare, registrazione delle presenze in cassa e conservazione dei dati per quindici giorni.

L'accesso alle proiezioni sarà possibile come di consueto in modalità abbonamento a 15 euro (con tessera associativa ANCCI-Méliès in corso di validità per la stagione 2020-21 compresa nel prezzo dell'abbonamento stesso) o con il biglietto singolo fissato a 5 euro a spettacolo. È possibile sottoscrivere l'abbonamento direttamente in sala, in occasione degli spettacoli di rassegna. Confermati i servizi che ormai segnano la differenza del Circolo con le realtà simili: l'introduzione alla visione precedente la proiezione ed il voto del pubblico. Tante sorprese attendono i partecipanti al ciclo di proiezioni. I prezzi, decisamente competitivi, sono stati resi possibili grazie al supporto dei molti sponsor che hanno sostenuto l'attività del Circolo (l'elenco completo è disponibile sul sito www.cinemaluxbusca.it nella pagina "partnership"). É possibile avere ulteriori informazioni dal sito del Circolo, www.cineclubmelies.it (pagina “rassegne”), scrivendo a direttivo@cineclubmelies.it o chiamando 3491817658. È gradita occasione per augurare buona giornata e buon lavoro.