Cherasco, sotto i portici la presentazione del libro “La vita trascorsa”

“La solitudine, la maternità, il riscatto, l'abbandono, l'amore nelle sue mille sfaccettature. Undici protagoniste, undici racconti come finestre aperte sul paesaggio femminile”. È l'incipit del libro “La vita trascorsa” scritto da Ivana Gianmoena, con illustrazioni di Maura Boccato.

Il volume sarà presentato domenica 11 ottobre 2020 alle 15,30 sotto i portici di Palazzo Mantica.

Il libro non è solo un insieme di racconti, spaccati di quotidianità, ma un susseguirsi di emozioni, di stati d'animo, che rendono uniche le protagoniste e allo stesso tempo coinvolgono il lettore proprio perché si tratta di persone comuni, in cui ogni persona può immedesimarsi. Racconti brevi, semplici ma allo stesso tempo mai banali, che fanno emergere piccoli aspetti di vita. Sulla scelta delle immagini, spiega Gianmoena: «Mentre lavoravo alla stesura dei racconti ho pensato che sarebbe stato bello rappresentarli con immagini che potessero completarli e in un certo senso ampliarli attraverso l'utilizzo di un altro codice, diverso dalla parola, una sorta di controcanto». Ecco che nasce così la collaborazione con Maura Boccato, collega e amica.

Domenica 11 ottobre, oltre ad ascoltare alcuni brani del libro e commentarli, sarà possibile anche vedere i quadri che animano queste pagine.

L'ingresso è libero, su prenotazione: mmesiano77@gmail, 328 7124232.