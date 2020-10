Dopo l'alluvione Garessio prova a ripartire, il sindaco Fazio: "Chiederò l'abbattimento del ponte Odasso"

Dopo aver visitato Garessio nella giornata di ieri, abbiamo contattato telefonicamente il sindaco Ferruccio Fazio per avere un aggiornamento.

"I danni sono stati davvero ingenti, un'alluvione peggiore di quella del 1994" - commenta il primo cittadino - "I commercianti avranno bisogno del sostegno economico delle istituzioni per poter provare a ripartire e tra di loro c'è anche la Huvepharma che dà lavoro a più di 200 persone e che già era stata pesantemente danneggiata nel 2016 e nel 1994. Abbiamo chiesto alla regione un piano idrogeologico e l'abbattimento immediato del ponte sulla provinciale 582 e del ponte Odasso, è troppo pericoloso".

Nella giornata di ieri, sabato 3 ottobre, l'assessore regionale ai trasporti e alle infrastrutture Marco Gabusi ha effettuo un primo sopralluogo, mentre questa mattina in Val Tanaro è arrivato il presidente Alberto Cirio.

"Le istituzioni ci sono state vicine, il governatore della regione chiederà lo stato di emergenza; scriveremo alla provincia e alla regione per verificare e risolvere la situazione dei ponti sul nostro territorio per garantire sicurezza"- spiega il sindaco che aggiunge - "La protezione civile sta lavorando per disporre un piano di interventi per sistemare le zone colpite".

Lo stato di emergenza dovrebbe essere riconosciuto nella giornata di domani, lunedì 5 ottobre, dal consiglio dei ministri. Al momento le abitazioni sono ancora senza gas (dovrebbe essere ripristinato per mercoledì, ndr), ma a far male è anche la notizia del cimitero di Trappa, travolto dalla furia dell'acqua che ha portato via con sé numerose bare.