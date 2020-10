Due le strade riaperte oggi (nel Monregalese), 17 quelle ancora chiuse al traffico

Due strade provinciali riaperte nel Monregalese su un totale di 17 ancora chiuse. E’ un piccolo segnale positivo di un lento ritorno alla normalità per la provincia di Cuneo così provata dal maltempo del 2 e 3 ottobre.



Gli uffici della Provincia (Protezione civile e Viabilità), aperti in modalità h24, stanno seguendo l’evolversi della situazione, in particolare della viabilità provinciale e dei versanti in frana.



Particolarmente gravi i danni nel Monregalese e Cebano dove si sta spalando fango per liberare i centri di Ormea e Garessio, invasi da acqua e detriti.



Situazione difficile anche a Limone Piemonte che è andata sott’acqua. I collegamenti con la Francia sono interrotti a causa dell’enorme frana che ha spazzato via la strada di accesso al colle di Tenda dal lato francese.



Rimane chiusa anche la ferrovia Cuneo-Ventimiglia nella tratta Limone-Breil. L’isolamento con la Francia e la Liguria tramite le Alpi e l’impossibilità di accedere al tunnel di Tenda avrà pesanti conseguenze per l’economia locale e i flussi turistici verso la Granda.



La situazione viabilità aggiornata a oggi domenica 4 ottobre (ore 17). Riaperte al transito la strada provinciale 277 bivio con Sp 34 Viola-Castello e la Sp 218 Ponte sul torrente Corsaglia nel comune di San Michele Mondovì.





Restano invece chiuse fino a revoca:





SP 251 valico del Colle dell’Agnello-Confine di Stato

SP 301 tronco Entracque-San Giacomo dal km 5 (bivio delle Rovine)

SP 154 tronco Ponte di Nava-Viozene dal km 1+600

SP 255 tronco Bivio SS 21-Pratolungo-Sant’Anna di Vinadio-Colle Lombarda (confine di Stato)

SP 239 tronco 1: Sant’Anna di Valdieri-Terme di Valdieri

SP 232 località Corsaglia-Fontane

SP 35 Serra-Pamparato

SP 60 Ponte sul fiume Tanaro in località Piantorre di Castellino Tanaro

SP 60 Ponte sul Torrente Corsaglia in Località Prata di Lesegno

SP 164 Fondovalle Casotto

SP 34 Mombasiglio-Lisio

SP 34 dal Km 9+000 al Km 10+600, bivio con SP 143

SP 143 Scagnello-Battifollo

SP 292 Casario-Priola

SP 178 Garessio-Pamparato

SP 329 Bivio SS 28-Aimoni

SP 143 Scagnello-Battifollo

SP 277 Viola-Castello

SP 582 Ponte di Garessio 0+300 – 0+400