“La dignità della nostra gente non può continuare a sopperire ai danni della burocrazia“

Anche il consigliere provinciale Pietro Danna ha visitato i luoghi colpiti dall'alluvione in Val Tanaro. Di seguito riportiamo il suo commento dopo il sopralluogo effettuato nella giornata di ieri, sabato 3 ottobre.

"Ho visitato, insieme all’assessore regionale Marco Gabusi e al consigliere regionale Matteo Gagliasso, le zone del Cebano, della Val Tanaro e della Val Casotto più duramente colpite da questa ennesima alluvione – spiega Danna -. So bene che la quantità di pioggia sommata al brevissimo arco temporale in cui è caduta ha creato una situazione che, lo spero, difficilmente si ripeterà. Non posso, però, esimermi dal rivendicare ancora una volta come solo la dignità della nostra gente sopperisca ai danni della burocrazia: mi riferisco alle tante difficoltà legate alla pulizia dei fiumi e dei torrenti, nonché al fatto che agli enti locali è reso molto difficoltoso attuare la necessaria manutenzione ordinaria".

"I danni alla rete viaria sono ingenti, specie nel Monregalese e nel Cebano – ha proseguito il consigliere –. Come Provincia rivolgo un ringraziamento di cuore, oltre che a tutti i volontari di Protezione Civile e alle forze dell'ordine, ai nostri cantonieri e ai dipendenti del settore Viabilità, per il continuo lavoro di queste ore: stiamo cercando di ripristinare la circolazione viaria in modo temporaneo, là dove possibile, in attesa della conta totale dei danni patiti per poter organizzare la ricostruzione".