Il presidente Alberto Cirio al Galà della castagna d'oro (FOTO E VIDEO)

Premiati gli sportivi al Galapalace di Frabosa Sottana per la 32^ edizione del Galà della castagna d'oro.

Dopo il sopralluogo in Val Tanaro, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha raggiunto la kermesse per un saluto, prima di recarsi nella zona di Limone Piemonte: "Nonostante la difficile situazione che stiamo vivendo, ci tenevo a venire a salutarvi" - ha commentato il presidente - "Ci sarà tempo. Ci tenevo a ringraziare tutti per l'invito, in particolare la pro loco, sono queste associazioni che tengono in vita i paesi e per loro la regione ha preparato un bando dedicato che presenteremo a breve".

Tra il pubblico intervenuto oltre al sindaco Adriano Bertolino, anche numerosi altri amministratori dei comuni limitrofi, l’assessore alla sanità Luigi Genesio Icardi in rappresentanza della Regione Piemonte (il presidente Cirio questa mattina ha fatto visita ai paesi della provincia colpiti dall’alluvione), il questore di Cuneo Emanuele Ricifari, il senatore Marco Perosino, Claudia Martin del CONI, i presidenti delle fondazioni bancarie Giandomenico Genta di CRC e Giovanni Quaglia di CRT, Marco Chiapella presidente di Confcommercio e il direttore dell’ATL Cuneese Daniela Salvestrin.