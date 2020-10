Ormea ancora isolata dal versante ligure per frana a Cantarana

Ripristinata la circolazione sulla statale 28 fino al comune di Ormea, rimasto completamente isolato dal lato piemontese e ligure fino a ieri.

"Da ieri sera si riesce nuovamente a raggiungere il nostro comune da Garessio- spiega il sindaco Giorgio Ferraris - "Dalla Liguria i collegamenti sono tutt'ora interrotti per una frana a monte di Ormea, a Cantarana. La corrente elettrica e l'acqua sono state ripristinate in centro, purtroppo nelle frazioni il problema non è ancora stato risolto e serviranno interventi all'acquedotto che è stato fortemente danneggiato".