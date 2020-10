Non è del pastore disperso in Valle Roya il corpo dell’uomo ritrovato oltre il confine francese

Non apparterebbe a Paul Giordano, il pastore disperso in Valle Roya, il corpo che alcune ore fa le forze dell’ordine francesi hanno ritrovato privo di vita a 3,5 chilometri dal confine italiano .



La notizia dalle stesse autorità transalpine, in queste ore impegnate nella ricerca del margaro, cittadino francese di origini italiane, di cui non si hanno purtroppo notizie dalla notte di venerdì.



A lanciare l’allarme era stato il fratello Armand, l’ultimo a vederlo in vita nel momento in cui il congiunto veniva inghiottito dalla furia delle acque e del fango, mentre lui riusciva a mettersi in salvo all’interno del cantiere del tunnel di Tenda.