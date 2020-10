Presentato a Fossano il libro “I ricordi spettinati di Aldo Nicolaj” di Rosario Galli (VIDEO)

È stato presentato nella mattinata di sabato 3 ottobre, nella chiesa dei Battuti Bianchi, il libro “I ricordi spettinati di Aldo Nicolaj” dello scrittore Rosario Galli.



“Una persona sobria, delicata e discreta: un talento straordinario - così lo ricorda Galli - Scriveva delle cose cattive che erano in contrapposizione con la sua persona. I suoi personaggi erano cattivi e proprio per questo erano esilaranti, ma avevano dentro una poesia infinita”.



Il grande commediografo fossanese è stato tanto amato all’estero, soprattutto in oriente, quanto dimenticato dal teatro italiano; fu inoltre uno degli 8 fondatori della UILT: unione italiana libero teatro.



Oggi però la presentazione del libro e l’insieme di eventi, portati avanti da Pinuccio Bellone con la Corte dei Folli, vogliono andare in controtendenza e rilanciare il drammaturgo italiano a partire dalla sua natia Fossano.



Ha portato i saluti dell’amministrazione l’assessore alla cultura Ivana Tolardo la quale ha voluto ringraziare Galli per aver riportato l’umorismo e il modo di essere del drammaturgo fossanese nel libro.



Conclude, l'assessore, dicendo che è stato un piacere collaborare con la Corte dei Folli che ha voluto fortemente questo tributo. Il comune di Fossano ha voluto poi ulteriormente omaggiare Nicolaj intitolandogli, il 4 ottobre, la piazza del borgo Vecchio.

La presentazione ha visto la partecipazione anche del giornalista RAI, del presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, del dottore dei famigliari Nicolaj.