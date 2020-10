Volley A1/F: Perugia amara per la Bosca San Bernardo Cuneo...Le "Gatte" sconfitte in Umbria per 3-1

A Perugia arriva il primo passo falso della Bosca San Bernardo Cuneo, che coincide con il primo successo della squadra umbra. Pur lottando colpo su colpo per almeno tre set, le "Cuneesi" sono costrette a tornare a casa a mani vuote. Si sapeva che in Umbria le "Gatte" di Pistola avrebbero affrontato una squadra "affamata" e già sotto pressione per una classifica deficitaria.

Le padrone di casa hanno conquistato il primo set per 25-23. Nel secondo parziale è arrivata la decisa reazione del Cuneo, che si è portata a casa il set con il punteggio di 22-25. Combattuto e soprattutto decisivo per il proseguio del match, si è rivelato il terzo set, con Perugia che dopo aver recuperato un piccolo svantaggio, è riuscita a piazzare la zampata vincente, aggiudicandosi così il parziale per 27-25.

Nel quarto set le padrone di casa sono apparse rinvigorite, mentre le "Gatte" hanno accusato il colpo. La Bartoccini Perugia ha chiuso il parziale sul 25-19, per il definitivo 3-1.