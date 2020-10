Volley A2/F: I risultati della 3^ giornata del girone "Ovest". La Lpm Bam Mondovì a riposo. Roma a punteggio pieno!

Si sono giocate questo pomeriggio quattro delle cinque gare in programma per il terzo turno del Campionato di pallavolo di A2 Femminile girone “Ovest”. La Lpm Bam Mondovì è rimasta a “riposo”, visto che il match contro il Club Italia Crai è stato rinviato al 28 ottobre prossimo per gli impegni della Nazionale Italiana Under17.

Dopo i risultati di oggi si registra il primo tentativo di fuga della capolista Roma, prossima avversaria del Puma, che ha superato anche il Sassuolo (3-0), volando così a +4 dalle inseguitrici. Gara da “maratona” a Pinerolo con cinque set giocati e un tie-break interminabile, chiuso sul 24-22 a favore delle piemontesi.

Importante successo del Cus Torino, che in casa ha rifilato un bel 3-1 al Busto Arsizio. Nell’anticipo del sabato, la Sigel Marsala aveva liquidato in trasferta l’Exacer Montale (0-3). Di seguito i risultati e la classifica aggiornata:

Le gare della 3^ GIORNATA

Cus Torino F.Busto Arsizio 3-1 Club Italia Crai Lpm Bam Mondovì Rinv. Eurospin Pinerolo Hermaea Olbia 3-2 A.& S. Roma W. Sassuolo 3-0 E. Montale Sigel Marsala 0-3

LA CLASSIFICA DEL GIRONE OVEST

1 A. & S. Roma 9 2 Sigel Marsala 5 3 E. Pinerolo 5 4 Cus Torino 5 5 W. Sassuolo 5 6 Club Italia Crai * 4 7 Lpm Bam Mondovì* 3 8 F. Busto Arsizio 3 9 Hermaea Olbia 3 10 Exacer Montale 0

*una partita in meno