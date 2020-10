Maltempo in Piemonte, il governatore Cirio nelle zone colpite dal disastro (VIDEO)

E’ prevista in questi minuti la prima tappa dei sopralluoghi che il presidente della Giunta regionale Alberto Cirio compirà in giornata nelle zone della Granda maggiormente colpite dall’alluvione.



Accompagnato dal vicepresidente Fabio Carosso, il governatore sarà prima in valle Tanaro, dove visiterà il ponte Oratorio Borsi a Ceva (ore 10,45), il ponte Odasso a Garessio e a seguire Ormea (ore 11.45). Quindi si trasferirà in valle Mongia, atteso a Lisio per le ore 13. Nel pomeriggio sarà poi in Valle Casotto, alle 14 a Pamparato e alle 16 a Limone Piemonte.

Nella giornata di domani, lunedì 5 ottobre, il presidente piemontese sarà invece nelle province di Biella, Novara e Vercelli.