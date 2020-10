A Niella Tanaro l'acqua flagella le attività commerciali

"Non ho mai visto una situazione del genere. L'alluvione che abbiamo subito è stata peggiore di quella del 1994 perché il livello dell'acqua è aumentato molto più rapidamente" - a parlare è Gian Mario Mina, sindaco di Niella Tanaro, comune che sebbene abbia riportato danni inferiori rispetto ad altri paesi della zona ha visto letteralmente flagellate le aziende del territorio.

A riportare i danni maggiori, infatti, sono stati il molino Tomatis e "Il vecchio mulino". Il ristornare era già stato duramente colpito nel 2016 e mentre prosegue la conta dei danni, i proprietari, costretti a sospendere a tempo indeterminato l'attività si sfogano: "Non abbiamo più lacrime".

Non si sono verificati particolari problemi alla viabilità, come confermato dal sindaco, che ha sottolineato l'importanza del coordinamento tra amministrazioni: "Grazie anche al comandante della municipale di Mondovì Domenica Chionetti, con cui sempre rimasti sempre in contatto e con tutti i sindaci dei comuni limitrofi, essere coordinati nell'agire in questi casi è determinante".

Quando smette di piovere, però, è ora di rimboccarsi le maniche e i niellesi lo hanno fatto da subito. Sono stati tantissimi i volontari che sono intervenuti per aiutare le persone e i commercianti in difficoltà e ora il comune sta preparando un gruppo pronto ad andare nei comuni limitrofi più colpiti.

"Voglio ringraziare tutti i volontari per aver risposto al mio appello e aver prestato immediatamente aiuto a chi ne aveva bisogno. Sono persone di grande principi e, soprattutto, con grande cuore. Grazie da parte mia e di tutta l'amministrazione, è un orgoglio per me essere il vostro sindaco" - ha concluso Mina.