La Granda in ginocchio: un milione di euro per l'emergenza da Fondazione Crc e Intesa Sanpaolo

Questa mattina Gaetano Miccichè, nuovo consigliere delegato di Ubi Banca, ha fatto visita alla Fondazione Crc, prendendo parte alle riunione odierne del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale.



In questa occasione, a due giorni dagli straordinari eventi alluvionali che hanno colpito duramente molte vallate della provincia di Cuneo, è stata ufficializzata un’iniziativa congiunta tra Fondazione Crc e Ubi Banca (Gruppo Intesa Sanpaolo) che mette a disposizione 1 milione di euro (con un impegno di 500 mila euro da parte di ognuno dei due promotori) per la provincia di Cuneo e il sud Piemonte.



Come soggetto raccoglitore dei fondi è stata individuata l’Ong cuneese Lvia: nei prossimi giorni sarà costituito un comitato − con componenti di Fondazione Crc, Intesa Sanpaolo e Lvia − il quale deciderà la destinazione dei fondi, con un’attenzione particolare alle principali urgenze e ai centri abitati più colpiti.



A questi fondi si aggiungeranno le risorse che verranno raccolte attraverso For Funding, la piattaforma di crowfunding del Gruppo Intesa che nei prossimi giorni attiverà una campagna dedicata a questi interventi.



“In questo momento così difficile per le persone e le comunità delle nostre vallate, Fondazione Crc e Ubi Banca-Intesa Sanpaolo intendono dare un segnale concreto di vicinanza e di aiuto, assicurando il supporto per le esigenze più immediate”, commenta Giandomenico Genta, presidente della Fondazione Crc.



“Un grazie a Gaetano Miccichè e al gruppo Intesa Sanpaolo, che hanno condiviso la nostra proposta e assicurato l’immediata collaborazione della banca su un tema così urgente. Nei prossimi giorni anche la Fondazione Crc attiverà una raccolta fondi a disposizione di tutti coloro che vorranno dare il loro contributo per questa emergenza”.



“Questa emergenza, in un anno già per molti versi difficoltoso, va affrontata subito, unendo le forze. Abbiamo messo a punto un’iniziativa di primo sostegno per le aree maggiormente colpite, che sono anche territori di radicamento storico per le nostre banche. L’operazione Intesa Sanpaolo-Ubi è nata per unire due realtà che hanno modelli di business affini e valori condivisi, creando sinergie importanti a beneficio del Paese. Con la Fondazione Crc non potevamo immaginare di iniziare così la nostra collaborazione, ma il maggiore impatto che assieme possiamo avere, con ogni evidenza, è davvero positivo per tutti” aggiunge Gaetano Miccichè, consigliere delegato di Ubi Banca.