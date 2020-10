Castiglione Tinella, decisa la squadra che affiancherà il confermato sindaco Penna

Col primo Consiglio comunale in programma giovedì sera, 8 ottobre, partirà ufficialmente il lavoro della nuova Amministrazione di Castiglione Tinella.

In una riunione organizzativa e di confronto tra il confermato sindaco Bruno Penna e i dieci nuovi consiglieri, si sono intanto stabilite cariche e deleghe da assegnare.



Vicesindaco sarà Bruno Arione, come nel mandato appena concluso, con delega a Lavori pubblici, Edilizia, Urbanistica, Pianificazione territoriale, Ecologia e valorizzazione dell’ambiente, Igiene ambientale, con nuovamente la responsabilità dell’area tecnica.



L’altro assessore che compone la giunta castiglionese è Emanuele Contino con delega ad Agricoltura, Difesa del suolo e Assetto idrogeologico: argomenti che tratta già nell’ambito della Associazione dei Comuni del Moscato come responsabile e coordinatore della Commissione Sorì.



A Simona Fogliati le deleghe a Pubblica istruzione, Servizi scolastici e Informazione socio-assistenziale: insomma il delicato “pacchetto scuola” di cui ha maturato una notevole esperienza attraverso il grande lavoro svolto nello scorso mandato.



Si apre poi l’elenco dei nuovi arrivati: sono tanti infatti i consiglieri alla prima esperienza amministrativa ma già molto preparati nei vari settori.

A Luca Filippa la delega a Viabilità e trasporti, Protezione civile e Pronto intervento; a Fabio Saracco delega ai Finanziamenti e alla Programmazione finanziaria; a Elisa Vaccaneo delega alle Politiche giovanili, Rapporti con enti e associazioni, Immagine; Marcello Manzo avrà le deleghe a Manifestazioni e Tutela del patrimonio storico; a Simone Cerruti delega al Turismo, ai Rapporti con le realtà produttive e Sviluppo comunicazione web; Grazia Prato si occuperà di Volontariato, Gestione corsi per stranieri, Rapporti con gli enti religiosi; a Ivano Mo deleghe a Sicurezza del cittadino e Sport e tempo libero.



Ognuno di loro, oltre agli incarichi affidati, saranno ovviamente anche importante riferimento per l’area o la frazione dove risiedono.



Il sindaco mantiene le deleghe a Coordinamento affari generali, Bilancio, Patrimonio, Affari generali, Controllo di gestione, Finanze, Cultura, Rapporti esterni, Relazioni con il pubblico e la responsabilità dell’area amministrativa. Si sono infine anche definite le diverse commissioni comunali.