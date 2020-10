Castiglione Tinella, domenica la festa sociale del Gruppo Fidas

Domenica 11 ottobre è in programma l’annuale festa sociale del Gruppo Fidas castiglionese guidato da Paola Aimasso.

Sarà una giornata certamente meno animata rispetto al solito per i conosciuti motivi, ma raccoglie comunque un programma intenso, che in questa edizione accoglie anche una novità. La giornata si apre verso le 10.15 nell’antica chiesa parrocchiale dove, alle 10.30, avrà inizio la premiazione dei donatori benemeriti, preceduta dall’intervento della presidente e del sindaco.



Quest’anno ricevono il diploma Monica Busetti, Mauro Canale, Mirco Filippa, Andrea Ippico, Gabriele Negro, Lucia Soave e Elena Vaccaneo; medaglia di bronzo a Marco Dogliotti, Medaglia d’Argento a Vilma Arione, Franco Efflandrin e Silvia Gonella; seconda medaglia d’oro invece a Antonio Storniolo, per la sua lunga serie di donazioni.



Dopo le premiazioni è prevista la consegna di una copia della Costituzione Italiana ai diciottenni castiglionesi: gesto che solitamente il sindaco rivolge ai ragazzi nel corso della festa patronale, che però quest’anno non si è svolta; l’occasione non è certo casuale perché il Gruppo Fidas, a ogni consegna, dona ai diciottenni una borsa con alcuni gadget che vogliono rappresentare un invito alla donazione.



Alle ore 11.15 è prevista la santa messa in suffragio dei donatori defunti e ci sarà poi un omaggio ai monumenti in ricordo dei donatori e dei caduti. Seguirà poi il pranzo presso il ristorante Campagna Verde. Ovviamente tutte le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa anti Covid-19.