Danneggiato dal maltempo il santuario di Valsorda, occasione per rimuovere l'amianto? (FOTO)

Il problema maggiore dell'edificio, però, non sono i danni del maltempo, ma l'amianto che è stato utilizzato in passato per costruire la copertura.

Al momento le lastre che si sono staccate si trovano nei dintorni del santuario. In attesa che vengano rimosse, seguendo le corrette procedure previste in questi casi, la popolazione spera che i danni causati dal maltempo siano una buona occasione per rimuovere l'amianto e sostituirlo con un materiale che metta al sicuro la salute di tutti.

Sono già stati effettuati alcuni sopralluoghi dalla diocesi e dal comune, che sono in contatto per stabilire come procedere per risolvere la situazione.