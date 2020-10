Egea in campo per gestire le complesse fasi post alluvione e offrire supporto a istituzioni e aziende

L’emergenza meteo di venerdì 2 ottobre che, col record di pioggia caduta sul territorio cuneese negli ultimi 60 anni, ha portato con sé smottamenti, frane e allagamenti di rilevante intensità, ha determinato un’attività eccezionale anche delle società del Gruppo Egea, impegnate a garantire servizi essenziali alla popolazione, anche e soprattutto in momenti drammatici come quelli vissuti nel fine settimane in alcune vallate del Cuneese.



Per quanto riguarda il ciclo idrico integrato, il maltempo ha comportato una intensificazione degli interventi di controllo su tutti i sistemi idrici gestiti in particolare dalle società del Gruppo Egea. Il lavoro ininterrotto e h24 dei tecnici Egea ha consentito un attento monitoraggio della situazione e il tempestivo intervento atto a migliorare sia la distribuzione che la qualità dell’acqua, in coordinamento con le autorità competenti.



Gli impianti gestiti direttamente da Egea non presentano problemi rilevanti. Sussistono ancora alcune situazioni di intorbidimento sul sistema idrico alimentato dalle sorgenti alpine delle Valli Vermenagna e Corsaglia, che sono in via di miglioramento e risoluzione da parte dei tecnici dell’Acquedotto delle Langhe, in coordinamento con le strutture Egea.

Con le proprie autocisterne il Gruppo Egea ha rifornito invece di acqua potabile territori isolati particolarmente colpiti dall’alluvione.



Per quanto riguarda la distribuzione del gas metano, le reti gestite da “Reti Metano Territorio” non hanno subito guasti; l’azienda ha fin da subito messo a disposizione di altri operatori dell’area cuneese, i cui impianti sono risultati danneggiati dall’alluvione, i propri uomini e i propri mezzi per supportare i territori a un celere ritorno alla normalità.



Dal punto di vista dei servizi ambientali “Egea Ambiente” e “Sisea” hanno dato il loro contributo al ripristino della viabilità in diversi Comuni della Langa e ad Alba, con servizi di pulizia strade, anche a supporto di cantieri esterni.