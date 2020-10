Il Comitato Ferrovie Locali: "Le vallate una risorsa imprescindibile: non si punti al solo ripristino, ma le si renda luoghi migliori"

esprimiamo, come Comitato per le Ferrovie Locali, la nostra vicinanza e solidarietà alla popolazione ed ai sindaci dei territori colpiti dal maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Cuneo che lascia a terra una drammatica situazione con strade distrutte, danneggiamenti e distruzioni e persone disperse o completamente isolate.

Le nostre vallate sono una risorsa imprescindibile per la realtà cuneese e per bellezze naturali, culturali e storiche hanno poche eguali nelle Alpi ed auspichiamo che lo Stato faccia la sua parte, senza complicazioni burocratiche e sostenendo sin da subito con fondi adeguati la ricostruzione delle infrastrutture e la messa in sicurezza dei territori, che hanno necessità di rimettersi subito in marcia, per il bene dei cittadini e delle attività produttive, in un momento già complicato a causa della pandemia legata al Coronavirus.