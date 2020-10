"Il ministro Costa chieda scusa: i sindaci del cuneese hanno la fascia tricolore nel cuore e gli stivali pieni di fango ai piedi"

Nel cuneese la furia degli elementi ha distrutto case, strade, ponti e impianti da sci. I collegamenti con la Francia tramite la valle Roja saranno interrotti per mesi e mesi. Le scuole a Ceva hanno avuto 2 metri di acqua nelle classi. Limone Piemonte non ha più le strade in paese. Garessio, Ormea e Bagnasco hanno tutti i negozi chiusi. I sindaci dei nostri comuni hanno la fascia tricolore nel cuore ma gli stivali pieni di fango ai piedi.