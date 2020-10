Il neivese Gianluca Vacca nuovo presidente degli agenti di commercio Fnaarc dell’Associazione Commercianti Albesi

Gianluca Vacca, 55 anni, agente di commercio di Neive da anni nel settore dell’arredamento, è il nuovo capogruppo della categoria degli Agenti e Rappresentanti di commercio dell’Associazione Commercianti Albesi.



La sua elezione è avvenuta sabato 3 ottobre, al termine del convegno “Agenti di Commercio: quale futuro?” organizzato dal sindacato territoriale F.N.A.A.R.C. di Alba, e che si è tenuto presso l’A.C.A.



Al convegno, cui hanno preso parte esponenti della categoria e il presidente provinciale F.N.A.A.R.C. Arcangelo Galante, con il contributo dei responsabili ed esperti dell’A.C.A. Emiliana Albrito, Fulvio Taliano e Sergio Quintavalle, si è discusso di alcune delle principali tematiche di settore, quali le clausole di mandato di agenzia, le modalità di recesso e le indennità di fine mandato.



Uno spazio della mattina è stato dedicato al nuovo Sportello di Consulenza pensionistica e previdenziale dedicato alla categoria e presente presso gli uffici di piazza San Paolo 3.



A margine dell’incontro, alcuni addetti dell’A.C.A. hanno fornito assistenza nelle operazioni di voto per le elezioni Enasarco, che si svolgono esclusivamente per mezzo di smartphone e che proseguiranno fino al 7 ottobre.



"Ringraziamo quanti hanno preso parte al convegno - dichiara il direttore dell’A.C.A. Fabrizio Pace - un’opportunità unica di confronto, in cui esaminare alcuni degli aspetti che quotidianamente coinvolgono gli addetti ai lavori. Ringrazio e faccio gli auguri di buon lavoro anche al neo eletto rappresentante di categoria, che saprà essere portavoce delle istanze dei colleghi e sentinella sul territorio di preziose indicazioni utili a fornire la necessaria e sempre più efficace assistenza alla categoria".



"Ringrazio i colleghi della fiducia e l’A.C.A. per l’organizzazione di un evento importante – ha dichiarato il neo rappresentante di categoria, Gianluca Vacca –. La condivisione delle problematiche consente di affrontare le situazioni, strutturali e contingenti, sapendo di poter contare su un supporto efficiente e celere in ogni situazione. Agenti e rappresentati sono stati fortemente colpiti dalle difficoltà operative generate dall’emergenza Covid 19. La crisi di liquidità ha sviluppato ulteriori necessità di supporto e assistenza. Le problematiche legate al sistema pensionistico di categoria e lo sviluppo di garanzie più accessibili per i giovani che si affacciano a questa professione con la possibilità di usufruire di investimenti concreti, sono argomenti che permettono di guardare ai prossimi mesi con maggior positività".