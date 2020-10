La Cuneo-Ventimiglia-Nizza unica speranza di collegamento? Dopo il tunnel di Tenda non esiste più la strada (VIDEO)

Un altro video, ancora immagini di devastazione fuori dal tunnel di Tenda, in territorio francese. Dopo i 3,3 chilometri del traforo non c'è più possibilità di procedere. Ma ogni video consegna un punto di vista, se possibile, più sconcertante del precedente.

Una voragine.

Ed ecco che, in questo momento, forse l'unica speranza di collegamento possibile è la linea delle meraviglie, la ferrovia che collega Cuneo, Ventimiglia e Nizza. Anche perché le prime ricognizioni aeree consegnano una situazione abbastanza buona.

La ferrovia apparentemente non ha subito gravi danni, se non tra Tenda e Breil, per cui sono già pronti, proprio per il ripristino e la messa in sicurezza della linea, 10 milioni di euro, stanziati dalla PACA. Tenda è isolata, non ha più strade né a monte né a valle. L'unico suo mezzo di collegamento è la ferrovia, ma ci vorranno comunque settimane per rimetterla in sesto.

Così come è necessario potenziare le corse ferroviarie della linea Cuneo-Nizza. Due coppie di treni al giorno sono inutili, soprattutto adesso che sono l'unica possibilità di trasporto. Ma andranno prima controllate tutte le infrastrutture, i viadotti e le gallerie.

Dopodiché dovrà esserci un'azione congiunta dei due Paesi, che saranno costretti, forse per la prima volta, a investire e a credere in questo collegamento ferroviario.