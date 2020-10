Forze dell'ordine, volontari, tecnici. Sono centinaia le persone che si muovono in paese, a Limone Piemonte, nel dopo alluvione. A Limone come a Garessio e Ormea e in tutte quelle zone dove c'è bisogno di tutto.

E ci si dà da fare, in base a ruoli e competenze.

Non è mancata la polizia di Stato, presente a Limone sia con ruolo di presidio del territorio che con ruoli di perlustrazione. Con loro tutti gli altri corpi di polizia dello Stato, dalla Finanza ai carabinieri.