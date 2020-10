L'associazione Insieme vicina alle persone e alle imprese colpite dalla recente alluvione

L’Associazione Insieme esprime la sua vicinanza alle persone, imprese ed enti dei territori colpiti la scorsa notte dall’alluvione. Le parole del Presidente Marcello Cavallo: «Insieme da oltre un anno sta lavorando per una nuova impostazione delle azioni a tutela della conservazione e tutela del territorio.



Questo non vuol dire “non fare nulla”, ma agire, promuovere iniziative tendenti a favorire gli insediamenti umani e professionali nelle aree più a rischio, senza sterile assistenzialismo ma con progetti innovativi, ai fini di creare un’economia circolare per i territori montani, molte volte considerati, ingiustamente, “marginali”. Abbiamo progetti di pronta attuazione che, ora più che mai, sosterremo.



Inoltre, un particolare pensiero di solidarietà va al paese di Ormea che, poche settimane fa, ci aveva calorosamente ospitati per una nostra iniziativa».