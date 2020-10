Maltempo, Bergesio (Lega) "Siamo di fronte a un governo allo sbando che scarica le proprie incapacità sugli amministratori locali”

"Vergognoso scaricabarile del ministro Costa che imputa ai sindaci gli effetti del maltempo nel nord ovest" così il senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio, nel corso del suo intervento di oggi, lunedì 5 ottobre, in aula dove ha espresso solidarietà alle popolazioni colpite dal maltempo degli scorsi giorni.



Durante l’intervento Bergesio ha rimarcato l’immobilismo del governo e ha ringraziato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarela il quale si è fatto interprete del sostegno nazionale telefonando direttamente, nella giornata di ieri mattina, al governatore Alberto Cirio.



Non è mancato anche il ringraziamento a tutti gli uomini della Protezione Civile, ai volontari ed ai cittadini che in questo momento stanno lavorando per il ripristino e la messa in sicurezza dei territori.



"Siamo di fronte a un governo allo sbando che scarica le proprie incapacità sugli amministratori locali. Una bella faccia tosta il ministro! Proprio da lui infatti dipendono i decreti attuativi al decreto semplificazione approvato in aula, non certo dai sindaci. Si adoperi piuttosto - ha proseguito l'esponente del Carroccio - per rendere accessibili fin da subito i fondi per realizzare le opere di ripristino. La Lega ha presentato il 4 aprile 2018 un disegno di legge, recante misure di semplificazioni per la manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti.



Ora questo provvedimento è fermo in commissione ambiente del Senato, guarda caso con un presidente che veste la stessa maglia politica del ministro Costa". Ha concluso poi il senatore cuneese:" Il governo nomini subito commissari i sindaci per accelerare sulla messa in sicurezza dei territori e dei cittadini colpiti. Siamo stanchi di questa improvvisazione”.