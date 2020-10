Maurizio Arnaldi è il nuovo presidente del gruppo volontari del soccorso di Clavesana (FOTO)

Cambio al vertice nel Consiglio direttivo del Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana. Maurizio Arnaldi è il nuovo presidente e raccoglie “il testimone” da Pierluigi Devalle.

Un ritorno, in realtà, per lui, dato che aveva già guidato negli scorsi anni l’Associazione – nata dall’unione degli storici gruppi di Farigliano, Piozzo e Carrù – e ha fin da subito espresso gratitudine "a tutti i soci volontari per la grande dimostrazione di fiducia".

"Sulle mie spalle sento una grossa responsabilità per non tradire le aspettative dei volontari e nel far fronte agli importanti cambiamenti che il territorio e le istituzioni implicitamente ci richiedono." – ha esordito, fresco di nomina, lo scorso martedì 29 settembre - "Spero vivamente di essere all’altezza della situazione e farò tutto il possibile, mettendo a disposizione l’esperienza maturata sia “sul campo” che in ambito professionale".

Nel nuovo direttivo Martina Ricolfo è la vicepresidente, Daniele Calandri il segretario e tesoriere, mentre Paolo Badino, Marco Ventura, Matteo Tomatis e Sergio Mantoan i consiglieri.

"Persone capaci e, soprattutto, c’è un buon numero di giovani, che dovremo far crescere per creare una base solida per il futuro. Sono una risorsa importante e auspico di poter creare con loro una via diretta che possa far avvicinare alla nostra Associazione questa categoria di cui abbiamo grande necessità ma, purtroppo, poca disponibilità".

L’appello del neo presidente si allarga comunque a tutta la popolazione «affinché si avvicini a noi per aiutare tutti i volontari ed il consiglio direttivo a far fronte alle sempre più esigenti e numerose richieste. Noi lavoriamo per tutti voi e tutti voi potreste lavorare con noi. Un augurio va a ciascun volontario, al Cda e ai collaboratori esterni. Insieme riusciremo a garantire un servizio sempre migliore». Il Gruppo del Soccorso continua ad essere attivo 24 ore su 24 sul territorio, per operazioni d’emergenza e servizi sanitari, con base in corso Vittorio Olcese, a Clavesana.