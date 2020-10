"Mio padre non è il Pablo Escobar di piazza Boves": fa discutere la chiusura del pub irlandese disposta dal questore di Cuneo

Un lungo post in cui spiega chi è suo padre, il gestore del pub irlandese di piazza Boves, chiuso in via temporanea su disposizione del questore di Cuneo in quanto abitualmente frequentato da persone pregiudicate o pericolose per la pubblica sicurezza.

A consentirlo l'articolo 100 del TULPS (testo unico leggi di pubblica sicurezza). La disposizione è stata eseguita lo scorso 1° ottobre e resterà valida fino all'8. Locale chiuso.

Alice Laugero è intervenuta pubblicamente su Facebook per difendere il padre ma soprattutto per dire che non è compito suo quello di occuparsi dei pergiudicati. E respinge la palla: "E' compito delle forze dell'ordine".

Il suo post su Facebook è stato condiviso più volte. C'è una parte della città che è dalla sua parte e dalla parte del padre.

"Sono davvero sconcertata ed irritata da questa faccenda. Mi spiace deludere i giornali. No, mio padre non è il Pablo Escobar di Piazza Boves, da come sembrano suggerire i vari articoli. Mio padre, invece, gestisce, da piú di 20 anni, praticamente da solo, un locale pubblico, il Dalwhinnie Irish Pub, facendosi il culo tutte le notti, per la sua famiglia. Non si droga, non ha precedenti di alcun tipo e sicuramente non è la persona che appoggia criminali o attivitá illecite, anzi. Durante questi mesi, inoltre, si è sempre prodigato per fare rispettare le norme anti Covid a tutti e questo risulta chiaramente anche nella notifica della Questura, dove si specifica che le distanze di sicurezza sono state mantenute. Un locale pubblico, a differenza di un circolo, non può permettersi il lusso di decidere chi deve entrare e chi no. Deve offrire un servizio a tutti. L'unica cosa che può fare, semmai, è rifiutarsi di dar da bere a chi è visibilmente alterato. Piazza Boves è malfamata? Benissimo. Questo è un problema che compete alle forze dell'ordine che sono a conoscenza di chi è pregiudicato e può essere pericoloso per l'ordine pubblico. Certa gente che bivacca davanti al pub spesso compra birra in vari negozi e poi si riunisce lí per fare casino e dar problemi a mio padre ed ai suoi clienti. Mio padre, ogni giorno, oltre a fare il suo lavoro, deve fare anche lo psicologo, il buttafuori e lavori che non gli competono, rischiando di persona ritorsioni di vario tipo quando decide di allontanare gente dal suo locale. Nei vari anni della sua attività ha piú volte chiamato le forze dell'ordine per problematiche simili ma la faccenda non è mai stata risolta definitivamente.Trovo quindi davvero assurdo che si debba punire mio padre con la chiusura (facendogli buttare via anche un sacco di birra e soldi)."