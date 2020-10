Nuovo caso di positività al "Garelli" di Mondovì, nove docenti e una classe in isolamento

Secondo caso di positività al coronavirus tra gli studenti dell'istituto professionale "Garelli" di Mondovì.

Due settimane fa uno studente era risultato, ma fortunatamente i tamponi sui suoi compagni e sui docenti aveva dato esito negativo.

Ora scatta nuovamente la procedura anti contagio: isolamento per nove docenti e per i compagni di scuola, in attesa dei risultati dei tamponi che verranno effettuati presso il punto hotspot dell'ospedale Regina Montis Regalis.

Nell'attesa verrà attivata parzialmente la DAD per consentire a docenti e studenti di tutto l'istituto di portare avanti il programma.