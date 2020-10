Si svolgeranno da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre le osservazioni dei flussi di traffico nella città degli Acaja

Le acquisizioni dati verranno effettuate sulle principali direttrici di Fossano tramite l’utilizzo di apparecchiature radar e rilevazione visiva.



L’ultimo monitoraggio di questo tipo risale a 10 anni fa. I dati raccolti, del tutto anonimi rispetto a targhe e velocità di percorrenza, serviranno ad effettuare uno studio molto approfondito su quelli che saranno gli interventi futuri sulla mobilità fossanese.



L'indagine, la quale si pensa possa essere conclusa per fine anno, toccherà anche le piste ciclopedonali e tutto il trasporto pesante su gomma.



“Il trasporto e la mobilità sono esigenze che hanno un riflesso su tematiche importanti quali la sicurezza, l’inquinamento ambientale e acustico e la vivibilità della città - commenta l’assessore all’Urbanistica e alla Mobilità David Paesante - lo studio si concentrerà in particolare sui principali assi viari quali Viale Regina Elena, Via Marconi, Via Matteotti e Via Roma. Altri temi importanti sono il Movicentro zona stazione, il traffico dei mezzi pesanti, l’identificazione di percorsi ciclo turistici, per citarne alcuni.



Per quanto attiene il monitoraggio dell’inquinamento esso sarà oggetto di studio successivo. Il PUMS ha come obiettivo la città e dovrà essere poi confrontato a livello più ampio con quanto avviene a livello regionale. La regione infatti sta lavorando al Piano Regionale per la Mobilità delle Persone e al Piano Regionale della Logistica mediante un approccio di piano partecipato. L’obiettivo è ottenere indicazioni su interventi da fare sul territorio e la sfida successiva sarà quella di reperire fonti di finanziamento laddove necessarie.”