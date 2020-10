Ciclismo: Valentina Basilico del Racconigi Cycling Team agli Europei su pista di Fiorenzuola

Valentina Basilico del Racconigi Cycling Team parteciperà ai Campionati europei di ciclismo su pista per donne Juniores con la maglia azzurra della Nazionale italiana.

Gli europei si correranno sul velodromo di Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, con chiusura fissata al 13 ottobre.

Basilico, che è al primo anno nella categoria Juniores, è stata convocata dal coordinatore delle squadre nazionali Davide Cassani, su indicazione del commissario tecnico Edoardo Salvoldi.

Per Basilico - che è arrivata al Racconigi Cycling Team a inizio 2020 - la convocazione è già un ottimo risultato che va a premiare gli ottimi risultati ottenuti su strada durante questa stagione anomala.

Durante il weekend appena trascorso il Racconigi Cycling Team ha corso la Coppa Borgo Panica di Sarcedo per donne Open e i Campionati italiani su strada. Gli italiani sono stati piuttosto sfortunati con Truc che è caduta in discesa nel finale. Per fortuna non ha avuto conseguenze, anzi è subito ripartita, ma il risultato era ormai compromesso. A Sarcedo è invece andata meglio, Monia Garavaglia è infatti riuscita a concludere la prova in ottava posizione al termine di una gara molto dura.