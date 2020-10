"Mi diceva che me l'avrebbe fatta pagare e che non sarebbe finita finché non mi avesse vista sotto terra"

“Quella sera, quando mi ha riportato la bambina a casa, mi ha accusata di averle messo addosso vestiti che puzzavano. Poi mi ha minacciata e ha insultata”.



Si è aperta con questo racconto, riportato dalla parte offesa, l’udienza del processo in corso in Tribunale a Cuneo a carico di I. P., accusato dalla madre di sua figlia di minacce, maltrattamenti reiterati e di danneggiamento. L’episodio è riferito alla discussione nata sotto la casa della parte offesa nella serata del 19 febbraio 2019, nemmeno l’ultimo tra i litigi da tempo entrati con insistenza nel menage della coppia.

Alla domanda del pubblico ministero su quali fossero state le parole utilizzate dall'uomo nei suoi confronti, la donna non ha saputo rispondere: “Me ne ha dette talmente tante che adesso non ricordo. Quella sera, quando sono salita a casa con mia figlia, lui mi ha spaccato lo specchietto della macchina parcheggiata in cortile. Sono subito scesa per vedere cosa fosse successo: ho visto che la madre del mio ex marito era in macchina e rideva. Quando se ne sono andati ho chiamato i Carabinieri”.

“Siamo arrivati poco dopo che l’uomo era andato via, ci ha accolti la signora, era in lacrime – ha testimoniato un appuntato dei Carabinieri di Savigliano, intervenuto quella sera –. Ci ha raccontato dei maltrattamenti durante la loro convivenza e ci ha mostrato lo specchietto rotto: era sconvolta”.

In aula è intervenuta a testimoniare anche la mamma della vittima, spiegando che la sera del 19 febbraio la bambina era con lei e che I. P. doveva venire a prenderla: “Avevamo mangiato delle bugie che mi avevano portato degli amici. Il mio ex genero è andato da mia figlia lamentandosi che la bambina aveva i vestiti che puzzavano di fritto, ma i dolci erano confezionati, non li avevo cucinati io. I litigi tra loro erano frequenti. Ad uno ho assistito personalmente: una sera di inverno erano entrambi a casa mia che discutevano. Sul tavolo c’era un rotolo di carta e a un certo punto I.P. l’ha preso e l’ha tirato in faccia a mia figlia. L’ho subito cacciato di casa”.

“Sono stata minacciata molte volte dal mio ex marito: l’ultima volta a marzo, durante il lockdown. Una sera sono andata da lui a prendere la bambina perché non voleva riportarmela. Mi sono fatta accompagnare in auto dal mio ex datore di lavoro e in quell’occasione mi ha detto che me l’avrebbe fatta pagare e che non sarebbe finita finché non mi avesse vista sotto terra. Nonostante la situazione si sia tranquillizzata ho ancora paura e non abbasso mia la guardia”.

L'udienza si è conclusa col rinvio fissato a dicembre per ascoltare i testimoni della difesa e la discussione.