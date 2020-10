Nella Tende isolata evacuato uno dei due ospedali cittadini allagato dopo la tempesta Alex: 251 pazienti nel presidio tendasco del CHU di Nizza

Poche e frammentarie ancora oggi, lunedì 5 ottobre, le notizie che arrivano sul fronte della Valle Roya dopo che la violenza del maltempo ha devastato un intero territorio.



Il comune di Tende, il primo comune francese dopo il traforo, è completamente isolato. L’ultima chiamata effettuata dalla redazione di Targatocn.it al sindaco francese Jean Pierre Vassallo è stata venerdì 2 ottobre, poco prima delle 17. Ci dava notizia della strada crollata verso la stazione di Vievola. Notizia poi confermata dalle foto che in pochi minuti hanno fatto il giro del web.



Poi più nulla. Irreperibile come del resto molti degli abitanti dei territori martoriati dall’esondazione del Roya.



Tante le testimonianze fotografiche e audiovisive che hanno mostrato la potenza devastante della “tempête Alex”. E in molti cercano ancora oggi sulle pagine facebook dei comuni colpiti notizie dei familiari che non riescono a contattare.



Sui cieli di Tende e La Brigue sono continui i voli degli elicotteri per portare beni di prima necessità alle famiglie completamente isolate senza elettricità e acqua.



Intanto è di questi minuti la notizia che uno dei due ospdali di Tenda è stato evacuato a causa del maltempo. Si tratta dell’ospedale Saint Lazare, in place de la Resistance.



Come confermato dal giornale FranceInfo, il nosocomio di Saint Lazare avrebbe subito un parziale allagamento nella notte tra venerdì e sabato e i pazienti e il personale sanitario sarebbero stati trasferiti nel presidio tendasco del Centro Ospedalierio Universitario (CHU) di Nizza, in avenue Jean Medecin di Tenda.



Come riportato in una nota dal CHU di Nizza il sito ospedaliero di Tenda - che resta comunque al momento isolato come tutto il comune – ospita e dà supporto psicologico con un team dedicato a oltre 251 pazienti.



Nella totale difficoltà della situazione sono stati implementati i servizi ospedalieri per garantire la continuità delle cure.



Proprio per affrontare questa emergenza nei giorni scorsi un dirigente del CHU si è recato sul sito di Tenda in elicottero per gestire la crisi con l'equipe medica presente e le autorità locali.



Domenica, grazie agli aiuti di Stato, sono stati portati sul posto un ufficio postale mobile e scorte di acqua potabile e medicinali complementari.