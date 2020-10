A fuoco una legnaia a Peveragno, in frazione Santa Margherita, nel pomeriggio di oggi (lunedì 5 ottobre).

Le cause dell'incendio sono ancora da appurare con certezza, ma per fortuna le fiamme sono state tenute sotto controllo dall'intervento dei vigili del fuoco provinciali, che hanno impedito raggiungessero l'abitazione vicina alla legnaia. Per fortuna, non si segnalano coinvolti.

Sul posto le squadre dei volontari di Morozzo e la prima partenza con autobotte da Cuneo.