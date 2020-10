Tregua del maltempo: variabile in settimana, ma possibile peggioramento sabato

Piogge alluvionali che hanno di fatto messo in ginocchio vaste zone del Piemonte con un accanimento particolare sul cuneese e la zona di Limone Piemonte. Cosa è successo è stato documento fotogramma per fotogramma, cosa può sfuggire è l’analogia con l’alluvione del 1994 che colpì la Valle Tanaro, il cebano, il monregalese e a effetto domino l’albese. In realtà i fenomeni questa volta sono stati molto più forti e concentrati in un breve lasso temporale, mentre nel 1994 l’azione di blocco di un’alta pressione , rese stazionaria per più giorni la bassa pressione sul Golfo Ligure.

Diverse anche le precipitazioni associate nel recente passato rovesci temporaleschi, nel 1994 piogge battenti da fronte caldo-occluso più consono ai canoni autunnali che quello appena accaduto.

L’evoluzione della settimana ci parla invece di una tregua del maltempo, con correnti occidentali a creare annuvolamenti sul Piemonte occidentale e Nord Occidentale e qualche precipitazione sui territori confinali

Tutto da confermare il peggioramento tratteggiato dai modelli meteo per domenica.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 05 a giovedì 08 Settembre

Tempo generalmente buono con annuvolamenti sparsi ed irregolari nel corso delle giornate

Termometro con minime in pianura intorno 7-10°C e massime 17-20°C. Al mare minime intorno 12-14°C e massime 19-23°C.

Venti per lo più deboli o moderati in pianura da Nord Ovest, localmente forti sui rilievi, al mare moderati da Nord

Da venerdì 09 Ottobre

Da sabato possibile peggioramento ad iniziare dalla Liguria con rovesci di pioggia anche sul Piemonte dal pomeriggio e domenica, con colonnina di mercurio in calo sia sui valori massimi che minimi

