BCC di Casalgrasso e Sant'Albano Stur: Maura Vercellio nuovo membro del CdA

Maura Vercellio è una libera professionista con studio da commercialista a Torino dal 1997. E’ lei a sostituire Rosa Carletto all’interno del Consiglio di amministrazione. «Sono socia della Banca dal 1998 e ricevere la proposta di entrare nel cuore della Bcc come consigliere di amministrazione mi ha regalato una grande soddisfazione – dice - . Conosco il credito cooperativo, in particolare di quello di Casalgrasso e Sant’Albano Stura visto che ho partecipato a diverse iniziative, le assemblee annuali e le feste per i soci in particolare: è una realtà di cui condivido obiettivi e valori, ecco perché sono grata per questa opportunità».

Il suo apporto all’interno del Cda sarà sicuramente molto valido visto che, oltre alla sua attività lavorativa principale di commercialista, Maura Vercellio è specializzata nella consulenza societaria, sia in campo civilistico che tributario, a favore di imprese operanti nei settori industriale, immobiliare e del terziario; nella revisione contabile; nel contenzioso tributario; nella redazione e analisi di bilanci. Non a caso, ricopre la carica di membro effettivo del collegio sindacale di varie società di capitali ed è iscritta all’albo dei Revisori contabili. Inoltre rappresenterà l’area torinese, una piazza di grande interesse per la banca.

«A farmi sentire in sintonia con la Bcc è anche la mia storia personale – continua - . La mia famiglia ha una piccola azienda agricola nelle Langhe: produciamo dove produce moscato e sappiamo bene quanto la banca di Casalgrasso e Sant’Albano Stura vada incontro alle esigenze del territorio, assicurando disponibilità e supporto alle imprese che ogni giorno devono affrontare mille incognite, da quelle del meteo, tanto per restare in ambito agricolo, a quelle del mercato».