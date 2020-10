I monili della prossima stagione: linee essenziali dallo stile unico e ricercato

In Piemonte, come nel resto del paese, le tendenze più attuali nel settore del comparto dedicato ai gioielli si rifanno ad un gusto estetico essenziale, caratterizzato da linee dalla purezza ben definita .

Tanti i brand di successo, come Rue des Milles , che vanta una lunga esperienza nel mondo dei metalli preziosi e sviluppa pregevoli gioielli prêt-à-porter in vendita anche online sul sito ufficiale .

Unici, versatili e sofisticati i gioielli di nuova generazione sono progettati per essere indossati in ogni occasione, con la gioia di godere di un modello unico e raffinato.

Un gioiello per raccontare una storia: i must dell'autunno-inverno

I gioielli sono in grado di raccogliere e concretizzare i sogni trasformandoli in accessori versatili, eleganti e divertenti da indossare con allegria a partire dalle catene, che si confermano come un autentico must della nuova stagione.