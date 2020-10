Scrittorincittà: grande attesa per la presentazione del programma riservato alle scuole

Il programma scuole è da sempre una delle componenti più forti di scrittorincittà e fin da subito abbiamo cominciato ad analizzare tutte le possibili strade per proporre anche quest’anno un ricco calendario di appuntamenti per tutte le età, con modalità studiate apposta per semplificare la partecipazione e il coinvolgimento, in linea con le indicazioni governative e nel rispetto della sicurezza di tutti. Per questo, come preannunciato nelle scorse settimane, il programma scuole di scrittorincittà 2020 sarà tutto online.

Gli appuntamenti avranno luogo su una piattaforma dedicata che consentirà l’interazione diretta (faccia a faccia) delle classi prenotate con gli autori: come negli anni passati, ogni incontro prevedrà un numero massimo di partecipanti e sarà su prenotazione.

Le sale conferenze saranno sostituite da sale virtuali, ma i principi alla base della partecipazione resteranno gli stessi: una volta prenotato, ogni scuola avrà il tempo di leggere i libri, approfondire i temi, lavorare sui contenuti in modo originale, raccogliere domande e curiosità... per poi intervistare gli scrittori, mettendoci la faccia e certamente anche il cuore.

Ogni appuntamento prevedrà un numero massimo di classi, ma non di studenti: un piccolo vantaggio rispetto agli anni passati. L’importante è che lo spazio scolastico e l’attrezzatura informatica in dotazione all'istituto consentano a bambini e ragazzi di vedere e sentire bene, perché interagiranno in prima persona.

Per partecipare, ad ogni classe servirà solo un pc con microfono, webcam e buona connessione internet, se possibile collegato a proiettore o LIM. Oltre, naturalmente, alla voglia di leggere e condividere impressioni, ma quella sappiamo già che c’è.

Anche quest’anno proporremo a tutte le scuole di ogni ordine e grado un fitto calendario di appuntamenti, tutti gratuiti e su prenotazione.

Il programma sarà svelato martedì 6 ottobre, in due incontri destinati agli insegnanti, per conoscere in anteprima autori, libri ed eventi della prossima edizione (appuntamenti per scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I e II grado).

In linea con il programma, anche gli incontri di presentazione saranno online, sul canale YouTube del festival, a partire dalle ore 15 secondo questo calendario:

- ore 15-16.30: presentazione autori ed eventi per scuole secondarie di I e II grado (per partecipare alla diretta video, clicca qui)

- ore 16.30-18: presentazione autori ed eventi per scuole dell'infanzia e primarie (per partecipare alla diretta video, clicca qui)