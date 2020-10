Accusati di truffa e uno di riciclaggio per aver messo in vendita un'auto con telaio falso

Si è svolto nella mattinata di giovedì 30 settembre il processo a cui sono chiamati a rispondere P.P. e S.N. per l’accusa di truffa e M.N. per riciclaggio ai danni di una coppia di coniugi.

I fatti contestati risalgono al 2016. La coppia di coniugi, originari entrambi dell’Albania, a luglio di quell’anno si trovava lì per un matrimonio insieme a P.P. e, tra un discorso e l’altro, la moglie aveva manifestato l’intenzione di acquistare una macchina in quanto, quella che già avevano, veniva usata prevalentemente da suo marito.

Alla discussione aveva preso parte anche P.P., cugino del marito della donna che, mostrandole dal cellulare alcune fotografie di diversi veicoli situati a Roma, le aveva detto di essere amico con il proprietario S.N. e che se le interessava qualcuna delle macchine avrebbe potuto metterli in contatto per un eventuale acquisto.

Una volta tornati in Italia la donna si è messa in contatto con S.N. per la compravendita di un’Alfa Romeo Giulietta di colore bianco, conclusasi poi ad ottobre del 2016 in un’agenzia di pratiche automobilistiche di Fossano: lei avevafirmato l’atto di vendita e suo marito si era occupato del pagamento.

La donna nell’ ottobre 2016 aveva portato la macchina in un’officina di Centallo che, non avendo trovato il numero del telaio sulla carrozzeria, dopo aver bloccato la revisione, l’ha rimandata alla Motorizzazione. Qui un tecnico è riuscito a rimuovere uno strato gommoso che nascondeva il numero di telaio che è risultato essere differente da quello abbinato al veicolo nel documento della carta di circolazione.

“Tramite la segnalazione della Motorizzazione abbiamo rilevato che effettivamente il numero del telaio della macchina della donna apparteneva ad un altro veicolo Alfa Romeo Giulietta di colore grigio, che era stata immatricolata nel 2014, al cui carico risultava associata una denuncia per furto presentata a Roma l’ottobre del 2015. La proprietaria era una società di autonoleggio. Il veicolo acquistato in realtà doveva essere immatricolato nel 2011, però successivamente è stato accertato che i cristalli erano stati prodotti nel 2013” queste le parole del sovraintendente della Polizia stradale di Cuneo chiamato a testimoniare.

Il veicolo risultava aver avuto sei proprietari prima della donna, tra cui S.N., attualmente accusato di truffa, era stato intestatario del veicolo dal luglio all’ottobre del 2016 e insieme a lui il padre M.N., chiamato a rispondere per riciclaggio, risultava esserlo dal 2012.“Abbiamo rilevato anche un susseguirsi di cinque incidenti legati al veicolo, uno dei quali era avvenuto nel giugno del 2016 a Fiano Romano: in quell’occasione M.N. era stato tamponato. Inoltre era stata trasmessa la documentazione di un sinistro avvenuto nel 2014 a cui si sono allegate delle diapositive: anche in questo caso il veicolo, senza assicurazione contro il furto, risultava essere di colore bianco” ha detto in aula il testimone.

La difesa di padre e figlio, rappresentata dall’avvocato De Caprio, ha chiesto spiegazioni su come si fosse giunti ad imputare ai suoi clienti la manomissione: “Stiamo parlando di due veicoli dello stesso tipo, uno bianco e uno grigio. Nel 2016 però la macchina era bianca. Era stata passata la revisione del 2015 e il proprietario allora era M.N. Il giorno dopo la vendita invece S.N. e P.P. sono stati controllati dalla Polfer di Livorno” ha concluso così il sovraintendente.

La prossima udienza si svolgerà al 24 marzo per l’ascolto dell’ultimo testimone e l’esame degli imputati.