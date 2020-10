Il consigliere saviglianese Racca (Lega) a Catania per sostenere Matteo Salvini

C'era anche il saviglianese, nonhcè consigliere di opposizione in Comune, Marco Racca a Catania per sostenere Matteo Salvini, chiamato in tribunale sul caso "Gregoretti".

"Sono stato a Catania, assieme a moltissimi Leghisti da tutta Italia - scrive in una nota stampa Racca - per sostenere il nostro segretario e amico Matteo Salvini chiamato in tribunale per il famoso caso “Gregoretti”. Il pubblico ministero Andrea Bonomo ha chiesto ancora al Gup Nunzio Sarpietro il “non luogo a procedere” e quindi l’archiviazione del reato di sequestro di persona. L’udienza preliminare è stata rinviata al 20 novembre durante la quale i giudici potranno interrogare anche gli altri ministri interessati, ma non indagati, dalla vicenda – Toninelli, Trenta e il Presidente del Consiglio Conte. Il 4 dicembre invece saranno chiamati davanti ai magistrati anche Di Maio e l’attuale ministro dell’Interno Lamorgese. Siamo fiduciosi che la verità e il buonsenso possano vincere anche questa volta, noi andiamo avanti a testa alta".

"Devo ancora aggiungere che durante questa 3 giorni di manifestazioni e convegni sul futuro dell’Italia non ci sono stati problemi di ordine pubblico e la città non ha avuto nessun tipo di ripercussioni - a differenza di quanto mostrato in un videomessaggio dal 5stelle Toninelli sui social durante il quale esprimeva “solidarietà ai catanesi bloccati in casa e descriveva il blocco delle attività commerciale e turistica …. Niente di più falso! L’unica zona presidiata era quella attorno al tribunale a causa della contromanifestazione organizzata dai centri sociali e dal PD che di “democratico” ha solo più il nome".

Insieme a lui anche il senatore Giorgio Maria Bergesio e il deputato Flavio Gastaldi.